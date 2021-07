VIDEO.- La familia de Abigail Magistrati, ejemplo de humildad y esfuerzo

Este fin de semana nos recibió en su hogar la familia de la gimnasta artística que representará a Argentina en los juegos Olímpicos de Tokio.

Alrededor de las 19hs un equipo de este diario, atravesó el barrio cementerio, para llegar al borde de los hornos, donde vive la familia Magistrati.

Allí nos estaban esperando, Jimena y Gustavo, los padres de Abigail Magistrati, para tener una charla íntima y en familia con El DIA.

Abigail se encuentra en Capital Federal con sus entrenadores, esperando el momento de viajar.

Lejos de tener lujos, Jimena su mamá trabaja para el ministerio de educación en un jardín rural de Arana, Gustavo trabaja en el estado, y hace unos pesos extras como mecánico.

Viven en los hornos, en una casa que les costó mucho construir.

Cuando entramos, el hogar, se encontraba impregnado de olor a buena gente. Una pareja joven, que les ha inculcado a sus hijos la cultura del trabajo, esfuerzo y humildad.

La platense de 17 años será la más joven de la delegación albiceleste en Tokio.

Abigail Magistrati es nacida en La Plata, arrancó a los tres años en el humilde club de Villa Elvira y a los seis pasó a Everton. Llamó la atención de la Selección Argentina, que la incorporó en 2015. Para ir allí. El sacrificio fue grande: se levantaba a las 5 de la mañana, iba todos los días hasta el Cenard en Buenos Aires y Volvía cerca de las 19, para comer y dormir.

Gustavo su padre expresó:-"Abi arranco a los tres años con la actividad, la llevábamos a la hermana, la del medio, que es más grande que ella, a gimnasia artística, y Abigail era chiquita y ya hacia cosas, hacía piruetas, corría y andaba por el lugar. Un día el profe, "Coco" Alejandro Fernandez, me dijo "déjamela si le gusta, que disfrute y se entretenga", así fue que comenzó a entrenarla, y despego en su carrera como gimnasta. Con Julieta García estuvo en Everton hasta los 10, ella fue quien la llevo al Cenar, desde ahí ya comenzó de una manera profesional a entrenar de lunes a sábados, la llevaba Jime, y yo me quedaba trabajando. Son ocho horas que entrena por día, y el ratito que tiene, duerme."

"Desde hace dos años a la fecha le estan pagando los viajes, todo. Pero hasta ese momento, teníamos que sustentar todo de nuestro bolsillo, y con ayuda de gente particular, con peñas rifas, etc. Hay muchos chicos que quedaron en el camino, por no tener los recursos y poder hacer lo que está haciendo Abi" .

Jimena por su parte, nos contó:-"toda la familia hizo siempre un gran esfuerzo para acompañar a Abigail, y estamos orgullosos de todos sus logros"

Una pareja divertida y con mucho amor, que supo criar a sus hijos y ahora disfrutando también de sus pequeños nietos, que jamás dejo de apoyar y acompañar a Abigail. Gustavo con respecto a esto comentaba:-"se hizo cuesta arriba muchas veces, llevarla a prácticas, torneos en diferentes partes del país, y mismo hoy nos turnamos y acomodamos siempre como podemos con Jimena para acompañarla, pero ver realizado el sueño que con tanto esfuerzo logro Abi, de llegar a poder estar en los juegos Olímpicos, representando a todos los argentinos, es impagable, valió todo el sacrificio".

Abigail en este 2021, fue bronce en suelo y en la competencia por equipos del Panamericano de Brasil, donde obtuvo el bronce en la prueba por equipos.

Luego de una charla amena con Gustavo y Jimena, los padres de Abigail, les consultamos por los trofeos adquiridos por ella. Fue en ese momento donde con gran emisión comenzaron a traer y apoyar sobre la mesa familiar, una cantidad asombrosa de medallas, copas, condecoraciones e imágenes que marcaba el paso de Abi Magistrati por la gimnasia artística. Al mismo tiempo que desempolvaban algunos de ellos, a Gustavo se lo podía observar muy emocionado, con la mirada en el plano general de la mesa inundada de esfuerzo y logros, de los cuales seguramente él fue el primer espectador y alentador de su hija.

Mientras sus hijos ayudaban a acomodar los trofeos en la mesa, la pequeña nieta de la familia Magistrati, se acercó a nuestro reportero y le dijo:-"mí sueño es ser como mí tía, ella es buena y una campeona.

Orgullosa de representar a Argentina, esta vez en los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Gracias a todos los que me acompañaron en este camino, en especial a @vanesanmolina por confiar en mi y acompañarme en todo momento. A mi familia por apoyarme siempre y ser las personas que me impulsaron en este camino. A todas mis amigas y compañeras de entrenamiento por ayudarme cada momento dentro y fuera del gimnasio. A todos mis amigos por ser mi sostén. así se expresaba Abigail en su instagram

Pero cómo en toda buena noticia, siempre suele haber un "Lado B" el que no opaca la alegría, pero suele ser la parte menos agradable de las buenas historias.

Cuando se le pregunto a Gustavo si la acompañarían a Abigail a Tokio para poder alentarla, expresó:-"nos encantaría estar con ella, para poder apoyarla emocionalmente, pero es difícil, el viaje sale 800.000 pesos. Yo tengo un micro con el que trabajo que vale esa plata, tendríamos que vender lo poquito que tenemos solo para podré pagar el pasaje, es imposible."

Le consultamos por el apoyo del estado y Gustavo dijo:-"es difícil, desde la Confederación Argentina de Gimnasia, le cubren todos los gastos a Abi, nosotros si quisiéramos ir nos lo tendríamos que pagar. Desde la secretaría de deportes del Municipio en un acercamiento que tuvimos a través de un amigo nos respondió (que si colaboraban, era para que vayamos a pasear) La verdad, nos pone muy tristes que quienes tienen que impulsar a la juventud al deporte, no tengan ningún tipo de consideración por absolutamente nada, por momentos nos enoja, no por no ir a Tokio ni mucho menos, por no poder estar acompañando el sueño de nuestra hija y apoyándola, cómo siempre lo hicimos, así que esta vez la tendremos que ver por tv, yo creo que si fuese más grande no habría problema, pero Abi tiene 17 años, y creo que aunque sea un familiar que la esté acompañando emocionalmente sería bueno."

Jimena la mamá de Abigail también se mostró molesta para con la dirección de deportes local, dijo:-"me párece una falta de respeto y desconsideración, jamás le pediría nada a nadie, mucho menos para sacar un provecho propio, pero bueno, es una lástima que nuestros chicos tengan este tipo de representantes manejando el deporte local."

Este sábado 24 de Julio Abigail Magistrati estará debutando en los juegos Olímpicos a las 22.00hs en Gimnasia artística: clasificación.

Domingo 25 a las 03.10hs Gimnasia artística: clasificación.