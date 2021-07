Pulga Rodríguez: "No vine a pasear a La Plata"

El “Pulga” Luis Miguel Rodríguez cumplió su segundo día de pretemporada y en su presentación oficial ante la prensa destacó que "no vengo a pasear a La Plata y hoy apunto a ponerme de la mejor manera para llegar al inicio del campeonato".



"La Copa Argentina es un anhelo y vamos a ir a buscarla, estamos a cuatro partidos pero sin olvidar que lo más importante es el torneo local”, aseveró el nuevo "10" de Gimnasia.



Al ser consultado sobre su decisión de elegir Gimnasia remarcó que "yo nunca dije nada, todo salía en los medios. Entrené con Colón porque había un contrato vigente. No fue una estrategia con Colón, que por todo lo conseguido me gustaba quedarme pero no hubo acuerdo".



Más adelante añadió: "con Atlético hablé pero Gimnasia supo esperar y acá estoy. Y muy feliz de haber llegado a este club. Ahora quiero ponerme bien para estar al cien por ciento".



Al opinar sobre su presente en Gimnasia dijo que "en el torneo pasado tuvo muchos problemas con los contagios por la Covid-19. Siempre que lo vi me gustó la idea del equipo. Yo no vengo a imponer una idea, un sistema, sino a adaptarme a lo que me pidan".



"En el Bosque no me fue muy bien, siempre fue una cancha difícil (jugó cinco veces, de las que perdió dos, empató dos y ganó uno). Ojalá que ahora se mantenga esa racha pero a favor. En estos días estoy más en contacto con el profe que con los técnicos porque me tengo que recuperar bien de la lesión que tuve en la final y así llegar de la mejor manera al inicio del torneo".



Rodríguez también aseguró que "llego en un momento personal muy bueno y el desafío es seguir haciendo las cosas bien como lo hice desde el primer día que entré a una cancha. Ser campeón fue muy lindo y uno quiere seguir en ese camino".



El "Pulga" ya se instaló junto a su familia en su nueva casa en la localidad de City Bell. El futbolista no estará mañana en el amistoso ante Independiente en Avellaneda.



El plantel cerró la semana de entrenamientos con varios jugadores con lesiones musculares. El caso más complicado es el de Johan Carbonero con una lesión en el aductor izquierdo. También están descartados el experimentado Maximiliano Coronel y el juvenil Lautaro Chavez.