“Cuando salí, tuve miedo de encontrar a mis hijos muertos”

Poco más de una semana transcurrió desde que la rutina de Marcelo Masa (42) se modificó para siempre de forma escabrosa y en pocos segundos. Él aseguró que no quiere “vivir más en ese día”, en esa noche del 22 de junio en la que repelió la agresión armada de un chico de 15 años, causándole la muerte.

Toda la secuencia fue extrema, y parte de ella quedó filmada por las cámaras de seguridad de la casa de Germán Padrón (46), en 49, entre 27 y 28, donde la familia Masa había parado a saludar, como lo hacía casi todas las jornadas -“es una relación de muchos años, yo voy a su casa como si fuera la mía”, remarcó Masa-.

Pero gran parte de lo que se ve en esa filmación fue conocido por el protagonista de esta historia horas más tarde.

El video pudo verlo “una sola vez”, confió, abrumado por las imágenes en las que “Torrejita” le pone el caño de un .38 Special a su hijo de 7 años. “¿Cómo un tipo le va poner el fierro en la cabeza a un nene?”, se preguntó el peluquero.

El contexto, lo que rodea en términos sociales a este relato, está mal. ¿Qué hacía un menor con prontuario robando a las 21.30 horas con un revólver que usa un cartucho semejante al .357 Magnum? ¿Por qué un civil se vio obligado a quitarle la vida a otro ser humano?

Si Torrejita hubiese matado a los dos hombres, ¿qué futuro le esperaba? ¿Cómo afrontarán este episodio los dos menores de 7 y 9 años que se vieron indefensos a merced de una persona con un arma real?

Natalia, la madre del ladrón abatido, aportó algunos datos que permiten descubrir a medias la oscuridad de estas preguntas: “Fue mi primer hijo, me crié a la par de él siendo mamá. Tenía 16 años cuando nació Ezequiel y lo crié sola, con mi familia, mi abuela y mis tías. El papá hace poco empezó a tener más comunicación con Ezequiel y ahora se arrepiente”.

Y el hombre -todavía prófugo- que lo llevó a esa excursión delictiva y fatal, lo “dejó abandonado como a un perrito”, de acuerdo a las palabras de la mujer.

“Situación horrible”

Marcelo habla con calma, aunque en el brillo de sus ojos se trasluce la impresión que le causó lo ocurrido. “Yo estoy mal, empecé la asistencia psicológica porque me siento exaltado, angustiado, no duermo. Es una situación horrible”, sintetizó en conversación con este medio.

Sus dos hijos lo procesaron de forma diferente. El más pequeño “hiló” toda la situación de manera reciente y esta semana comprendió que se trató de un hecho violento. La nena, en cambio, desde esa noche tiene ataques de pánico. Ambos se encuentran con asistencia psicológica y al papá le aconsejaron que “les dé espacio” y “espere a los tiempos de cada uno”.

El asalto tuvo mucho de albur, si bien es probable que los motochorros anduvieran “de caza” por la zona en busca de un vecino desprevenido. Por unos segundos y un descuido, los damnificados se hallaron enredados en una escena inesperada. A medida que recuerda lo acontecido, “uno va agarrando partes que se olvida”, señaló Masa.

Recordó entonces que “Germán tiene un Bulldog Francés (que estaba a upa de la nena de 9 cuando llegaron los motochorros) y siempre antes de irnos se sube a nuestro auto; entonces la despedida se alarga, que vas al baño… a mí me pasó que me olvidé la campera y entré a buscarla”.

Fue en ese instante signado por la fatalidad que Torrejita y su cómplice hicieron su aparición. En el Fiat 600 estacionado sobre la vereda los dos niños jugaban; uno con una ametralladora de plástico, la otra con el perro de la familia amiga.

El brusco arribo de Ezequiel, encapuchado con una campera negra, con tapaboca y revólver en mano, los turbó. El nene lo apuntó con su arma de juguete y el adolescente le respondió tomándolo del cuello mientras lo encañonaba con una real. Ese crítico trance fue lo que vio Germán, el dueño de casa, quien, tras cerrar la puerta, accionó la alarma comunitaria en reacción al peligro. Para Marcelo fue el sonido del dispositivo de seguridad lo que “puso loco” al ladrón. Este, por su parte, comenzó a patear la puerta todavía con el rehén tomado para ingresar al inmueble.

Tres golpes le bastaron para vulnerar la abertura y meterse en la sala que da al consultorio, donde Padrón, que es enfermero, tiene sus herramientas de trabajo.

“Ahí guarda de todo, las camillas, sillas. No hay mucho lugar para moverse, así que el chico estaba a unos tres o cuatro metros cuando nos tiró. No gritó, no dijo nada: tiró directamente”, afirmó el estilista. Las balas tenían destino de carne. Un proyectil impactó a 20 centímetros de su hombro. El otro dio en un candelabro y no mató a Germán, que se tiró al piso, por poco.

Luego, la respuesta de Masa, también por dos.

“Pensé que venían a matarnos”

Desde que el peluquero vio entrar a Torrejita hasta que finalmente pudo salir a la vereda, en su mente sólo había una preocupación: sus hijos. No sabía dónde estaban ni qué les había pasado, pero temía lo peor. Ni siquiera pensó que lo que acababa de acontecer era un robo en proceso.

“Pensé que venían a matarnos, porque no dijo nada. Hubo nada más que tiros, el estruendo me aturdió. Y cuando salí tenía miedo de encontrarme a mis hijos muertos, por eso lo primero que hice fue revisar el auto… pensé lo peor”, sostuvo. Los menores escaparon a la carrera hacia la esquina.

La nena fue auxiliada por dos recolectores de basura, y el pequeño por una pareja de jubilados. Cuando Marcelo los llamó, desesperado, no tuvo respuesta. Pasaron segundos eternos hasta que escuchó la voz de la nena y pudieron abrazarse los tres.

“Vamos a casa”, les dijo, sin conocer el destino del asaltante.

EL ARMA Y EL DESPUÉS

Ezequiel, herido en el torso por el plomo de una Pietro Beretta calibre 6.35, falleció a las diez cuadras, en 39 y 28. Allí lo dejó su compinche y allí lo encontró la Policía. Recién cuando el Comando de Patrullas llegó a la casa de Germán, los damnificados tomaron conocimiento de la muerte del chico. Ninguno de los dos sospechaba que las balas habían dado en el objetivo.

“Yo tiré para sacármelo de encima, quería ir con mis hijos, ni siquiera apunté con precisión. Lo más fácil era decirnos ‘quédense quietos, les voy a robar’, porque ahí se acababa la historia; le dábamos lo que teníamos encima y listo, se iba”, lamentó.

La inseguridad de la que fuera víctima y la situación en la que se encuentra la Ciudad, llevaron a Masa a portar la pistola con él y a insistirle a sus hijos que, ante cualquier eventualidad, “me dejen y salgan corriendo, que alguien seguro los va a ayudar. Por suerte me interpretaron y el nene después me dijo ‘yo corrí porque ella es mi familia’”, explicó.

La magnitud de lo que pasó fue comprendida muchas horas después por Marcelo. Los oficiales que lo entrevistaron no podían creer que tanto él como Germán estuviesen con vida y sin heridas.

Sin embargo, como en lo más álgido del episodio, el peluquero se preguntó por sus niños: “Le quitaron la inocencia a mi nene y la mayor quedó muy afectada. Uno no está preparado para lo que sigue, para afrontar estas cosas”.

