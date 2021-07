Con cuidados y un repunte de las reservas en bares, la Ciudad vive un Día del Amigo especial

El Día del Amigo es una de las fechas que más invita a la celebración. Este año, a diferencia del 2020, el avance en el plan de vacunación contra el Covid-19, una tendencia a la baja de contagios y el deseo de recuperar el hábito de festejar, hizo que aumentaran las reservas en bares y restaurantes. Según un relevamiento de EL DIA, el gasto promedio por persona rondará los mil pesos en las cervecerías y unos dos mil pesos en los restaurantes.

El responsable de una cervecería de avenida 66 consideró que el cobro del aguinaldo, las vacaciones de invierno y el Día del Amigo volcó a muchos platenses a festejar con encuentros en las cervecerías. “Hicimos reservas para grupos, pero también dejamos lugares para que la gente que llegue también tenga un lugar; no pasa lo mismo en el espacio de 51 donde las mesas son comunitarias o algunos optan por la barra”, apuntó con moderado optimismo con relación a la actividad.

A cerca de si este año habrá promociones especiales, sostuvo que “la gastronomía no está para hacer mucha promoción porque los platos no aumentaron al ritmo de la inflación”. No obstante se organizaron tablas para cuatro con bebida por unos $1000 por persona; o, por ejemplo, por $900 se podrá comer una hamburguesa vegana y una cerveza.

Daniel Alayan, vicepresidente de Pulpa, Cámara de Empresarios Gastronómicos de La Plata, se mostró conforme con el nivel de reservas. “Está bastante bien, pero estamos muy limitados por el aforo; en mi caso decidí hacer pocas reservas para que no haya mesas que por ahí quedan un rato vacías, mientras pueden ocuparse por la gente que va llegando”, dijo el empresario gastronómico.

Algunos restaurantes armaron cartas especiales y promociones de descuentos de un 15 por ciento para quienes concurran al mediodía. En un salón de la zona de Plaza Paso, una tabla para cuatro con 4 empanadas, 4 croquetas de hongo y queso brie, papas con chedar y verdeo, rabas, pollo crispy y cebolla de verdeo, más una milanesa, sale $3.150.

En tanto que comer a la carta, con opción a alguno de los menús organizados por la casa, rondará los $1.500, sin bebidas.

Se espera que mucha gente se vuelque a las calles, por eso se informó que se organizarán las calles peatonales y se promoverá el distanciamiento en los espacios verdes.

Se hicieron demarcaciones de círculos en parques y plazas, con el objetivo de que los vecinos que concurran a celebrar el “Día del amigo”, cumplan con el distanciamiento social requerido.

Se comunicó que se peatonalizará la calle Cantilo, en City Bell, desde Centenario hasta Plaza Belgrano, para ampliar los espacios de circulación de los jóvenes, y además se demarcaron más de 15 parques y plazas de la ciudad para generar espacios de esparcimiento al aire libre y con el debido distanciamiento social.

En parques y plazas se pintaron círculos de 1,5 metros para que cada grupo utilice su propia “burbuja”.

Eso se dispuso en Plaza Moreno (13 y 53); Plaza Malvinas (19 y 53); Plaza Rivadavia (1 y 53); Plaza San Martín (7 y 53); Parque Saavedra (13 y 66); Plaza España (7 y 66) y Parque Castelli (25 y 66).

También se llevó a cabo en Plaza Sarmiento (19 y 66); Parque San Martín (25 y 53); Parque Alberti (25 y 38); Plaza Güemes (19 y 38); Plaza Belgrano (13 y 39); Plaza Olazábal (7 y 38); Meridiano V (72 y 19); Parque Norte y Plaza Mitre, de City Bell.

Agentes de la Municipalidad estarán entregando alcohol en gel y barbijos, para garantizar que se cumplan con los protocolos sanitarios vigentes.

En tanto el Secretario de Salud, Enrique Rifourcat sostuvo que “el encuentro social en ambientes cerrados, es lo que más nos expone a situaciones de contagio del virus”, y remarcó: “Apelamos a la responsabilidad individual, el respeto al virus y a explicarle a los vecinos cómo evitar los riesgos de transmisión”.