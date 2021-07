El multimillonario Jeff Bezos viajó al espacio: así fue la histórica experiencia

El hombre más rico del planeta, Jeff Bezos, viajó hoy en su propio cohete al espacio exterior, un momento clave para una industria incipiente que busca hacer que la frontera final sea accesible para los turistas de élite. Salió todo tal cual planeó Blue Origin para su primera misión tripulada: fue un salto de 11 minutos desde el oeste de Texas hasta más allá de la línea Karman y viceversa, para coincidir con el 52 aniversario del primer aterrizaje en la Luna.

El fundador de Virgin Galactic, Richard Branson, hizo el viaje el 11 de julio, superando por poco al magnate del Amazonas en esta batalla de multimillonarios. Pero Bezos, como Branson, insiste en que no se trata de una competencia.

#NewShepard is on the pad. The launch team completed vehicle rollout this morning and final preparations are underway. Liftoff is targeted for 8:00 am CDT / 13:00 UTC. Live broadcast begins at T-90 minutes on https://t.co/7Y4TherpLr. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/oShmtRmA4n