Por qué, pese a la vacunación, no bajan las muertes por Covid

Con el paso del semanas, mientras la segunda ola de coronavirus pierde impulso y los contagios comienzan a caer, un dato sigue generando inquietud entre muchas personas: ¿por qué la cifra de muertes diarias no parece bajar en forma proporcional?

Mientras que la semana pasada cerró con un promedio de 380 fallecimientos diarios, el reporte oficial del lunes indicaba 386: y el de ayer, 426. El dato no es menor si se considera que entre el 26 de junio y el 9 de julio, ese valor venía en descenso pero luego comenzó a estancarse con una tendencia a la suba mientras la cifra de contagios no deja de acer.

¿Por qué se mantiene una meseta alta de nuevos fallecidos por día? “Es muy difícil hacer un análisis preciso porque, aparentemente, hay retraso en la carga de las muertes. Nadie sabe si son las de ayer, las de hace una semana o de hace 15 días”, responde el médico infectólogo Eduardo López.

El retraso en la carga en el sistema Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA), que es responsabilidad de los distintos efectores en las jurisdicciones, muestra una foto que no refleja con precisión la situación actual.

Si bien el máximo número de muertos reportados por el Ministerio de Salud en un día fue de 745 el 18 de mayo, del análisis de la base de datos de esta cartera surge que por fecha de fallecimiento real, el récord se registró el 31 de mayo con 615. Desde esa fecha, hasta el lunes, el descenso fue del 23%.

“Más allá de los déficit en la carga, el dato fehaciente es que la curva de fallecidos baja muy poco, sigue en una meseta alta”, advierte López, quién da una explicación multicausal.

“Con la circulación de las nuevas cepas de mayor transmisibilidad, los que tienen factores de riesgo o comorbilidades por la edad, son más vulnerables una vez que se infectan. Y no hay que olvidarse del relajamiento en el comportamiento social”, señala este experto que integra el equipo de asesores del gobierno nacional.

También el físico e investigador del Conicet Jorge Aliaga atribuyó el amesetamiento en la cifra diaria de muertes por Covid a retrasos de las jurisdicciones en la carga de los datos al sistema nacional.

“Uno ve que bajan los casos pero no los fallecidos y piensa que algo raro está pasando”, pero no se tiene en cuenta que “lo que se informa todas las noches son los datos que se cargaron en el sistema nacional en las últimas 24 horas, no lo que pasó realmente en últimas 24 horas”, explicó el investigador.

Según Aliaga, el fenómeno obedecería tanto a que hay demoras del propio avance de la enfermedad (los picos de fallemientos suelen llegar un mes después de los picos de contagios) como a la carga administrativa de los datos. “En estos días vimos una carga de 60 o 70 fallecidos por día, que eran de abril y mayo”, graficó el investigador.

“Se demoró el trabajo burocrático de carga por la suba y sobrecarga de las terapias intensivas, hoy en día tenemos una cantidad de decesos reales de 200 o 300 personas, lejos de los 600 del pico de mayo”, concluyó.