Paritaria de salud: clínicas advierten que reprogramarán turnos no urgentes

Prestadores de salud privada anticiparon que de no haber acuerdo en la negociación paritaria del sector, se suspendería la atención de casos no urgentes programados para mañana.

Las clínicas y sanatorios vienen reclamando a las obras sociales, prepagas y al Gobierno por la falta de financiamiento y la actualización de los aranceles para hacer frente a los aumentos salariales que reclaman los trabajadores del sector, que también evaluaban medidas de fuerza.

La decisión es de carácter nacional pero fuentes del sector confirmaron a EL DIA que tendría impacto en clínicas de la Región.

“Transcurridos 20 días de conciliación obligatoria dictaminada por el ministerio de trabajo de la Nación, no se lograron hasta el momento avances en la discusión paritaria del sector salud. De no haber un acuerdo, el viernes 23 se reprogramarán los turnos programados no urgentes en todas las instituciones prestadoras del país”, advirtieron desde la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS). La decisión, aclararon, se basa en que para mañana el gremio FATSA (que nuclea a trabajadores de la salud) anunció que realizará un paro de cuatro horas por turno si no se alcanza previamente un acuerdo. “Frente a esta situación y teniendo en cuenta la complejidad que implica la normal atención de pacientes sin el personal adecuado para garantizar una prestación segura”, se resolvió que se reprogramarán turnos no urgentes.

Prestadores explicaron que “a dos días de finalizar la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo de la Nación, los prestadores de salud no podemos garantizar la pretendida actualización de los salarios de alrededor del 45 por ciento porque las Obras Sociales y las empresas de Medicina Prepaga no trasladan los recursos suficientes para poder afrontar ese porcentaje”.

Sobre la negociación, los prestadores anticiparon que “trasladarán a los salarios el mismo porcentaje de actualización que cada uno de los financiadores reconozca sobre el valor de las prestaciones, porque no podemos ofrecer más y no nos parece justo ofrecer menos”. Y que ello sucederá “en el mismo período en que se haga efectivo el incremento del valor de las prestaciones, porque ya no podemos sostener financieramente las demoras del sistema”.

Agregaron que “todos los prestadores deben recibir el mismo porcentaje de actualización de aranceles”.