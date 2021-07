Vizzotti dijo que por ahora Boca no hizo ningún pedido de corredor sanitario para jugar ante Banfield

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, negó hoy que la cartera a su cargo haya recibido "algún pedido" de corredor sanitario para Boca y aclaró que, por lo tanto, "no se ha emitido ninguna recomendación".

"No hemos recibido ninguna notificación, ningún pedido ni ninguna solicitud", respondió Vizzotti en declaraciones a la prensa al ser consultada sobre un eventual permiso de corredor sanitario para Boca.

En el mismo sentido, la ministra amplió con que "han dicho que yo hablé con personas, pero lo cierto es que hasta ahora Salud no ha recibido ninguna solicitud de Boca, por lo tanto no ha emitido ninguna recomendación".

"Estamos a la espera del pedido y en caso de que lo recibamos se procederá a evaluar el riesgo para hacer la recomendación de salud", añadió.

Vizzotti dijo también que hablando "desde un área absolutamente técnica, la situación es diferente lo que había pasado con River, cuando había 15 personas positivas". "Con esto no digo que lo vamos a autorizar ni que no, lo que digo es que no es lo mismo", añadió la titular de Salud.

Y señaló que "formalmente la burbuja no se conservó al salir del estadio" en referencia a Boca y su desempeño en Brasil.

Boca hizo un corredor sanitario para entrenar

El plantel xeneize practicó hoy en el predio que posee en Casa Amarilla bajo una estricta burbuja sanitaria mientras espera la decisión de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que al mediodía decidirá si autoriza a jugar este sábado ante Banfield a los futbolistas que estuvieron en Brasil en la eliminación ante Atlético Mineiro por la Libertadores.

En ese contexto, el cuerpo técnico encabezado por Miguel Angel Russo y el plantel que estuvo en Brasil en el partido que marcó la eliminación en los octavos de final de la Libertadores, abandonaron el hotel céntrico donde se encuentran aislados y practicaron en la cancha número uno del predio Pedro Pompilio de Casa Amarilla, aledaño a la Bombonera.

El detalle saliente fue que la comisión directiva hizo abandonar el predio absolutamente a todos los empleados del club para que no se viole la burbuja sanitaria en la que se encuentra el plantel para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.

De manera que Boca realizó su primera práctica luego del partido en Belo Horizonte mientras aguarda que la LPF habilite y autorice un "corredor sanitario" para poder visitar a Banfield mañana por la segunda fecha del torneo local.