Los inesperados nombres de las PASO: un ex jugador de Gimnasia, un campeón del mundo en 1978 y varios artistas

Ya están definidos los precandidatos que competirán en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y en diferentes puntos del país hubo nombres que sorprendieron.

Por el partido Unite en Santa Fe, por ejemplo, el ex futbolista Hernán Encina buscará una banca en el Concejo de Rosario. El Sapito, como lo conocen todos, es un viejo conocido en nuestra ciudad: entre 2010 y 2011 defendió la camiseta de Gimnasia.

En el mismo espacio también aparece como precandidata Cinthia Fernández, aunque su aspiración es más alta: diputada nacional. “Día muy importante para mí. ¡Ya soy precandidata! Espero que ustedes me acompañen porque realmente lo que vivo es lo que viven muchas mujeres que merecen ser escuchadas. ¡Para adelante como siempre en mi vida! #convoz”, escribió en su cuenta de Twitter.

También por Unite, se postuló para concejal de Ezeiza el ex futbolista Alberto Tarantini, quien fue campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978. Este partido también sumó a la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, que será precandidata a diputada por Santa Fe.

Por el Partido Federal, Brian Lanzelotta intentará ser concejal de La Matanza. “Con mucha alegría y felicidad les quiero contar que desde hace un tiempo vengo pensando en involucrarme un poco mas con la gente de mi barrio, con la gente de La Matanza. Y por eso con Miguel Saredi y todo el equipo del Partido Federal de la Provincia de Buenos Aires queremos ser la voz de La Matanza, esa voz que no se escucha, no se ve", había escrito el ex Gran Hermano tiempo atrás.

Quien también será precandidata en las próximas PASO es la periodista Carolina Losada: buscará ser senadora nacional en Santa Fe por la lista Juntos, acompañada en la fórmula a Dionisio Scarpin.