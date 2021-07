¿Buscás trabajo? Mirá esta lluvia de ofertas de empleos en la Región

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

OFICIAL ELECTRICISTA

IMPORTANTE INDUSTRIA (Abasto) Técnico electricista o electromecánico, experiencia en mantenimiento de maquinaria de línea de producción continua. Conocimiento en Interpretación de planos, Motores, Conexiones, Variadores de velocidad, Inverter, Sensores, Termocuplas y Detención de fallas en PLC. Con movilidad propia. Horarios rotativos. Muy buenas condiciones de contratación, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

********

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

GERENTE COMERCIAL

PARA EMPRESA COMERCIAL IMPORTANTE MAR DEL PLATA, profesionales de carreras de Cs. Económicas con proyección de desarrollo futuro, sólida experiencia liderando equipos de venta a cargo. Visión integral de unidad de negocio. A cargo del áreas administrativas-contables. Lugar de trabajo Mar del Plata. Disponibilidad para traslado o residencia de lunes a viernes. Reporta a presidencia de importante grupo empresario. Excelentes condiciones, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

********

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

ANALISTA SOFT DE RR.HH.

Para importante empresa de transporte. Ambos sexos hasta 32 años. Con experiencia en empresas de alta rotación de personal, para sumarse al equipo de incorporaciones y desarrollo de capital humano. Conoc. En paquete de office. Disp. Full time. Muy buenas condiciones de contratación.

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

********

JEFE DE MESA DE AYUDA Y SOPORTE TECNICO

Para importante empresa de tecnología. Hombres con sólido perfil técnico y experiencia en empresas de servicios de soporte técnico y atención al cliente, y experiencia en coordinación de personal. Disp. Full time. Muy buenas condiciones de contratación. Excluyente registro de conducir.

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

********

ENCARGADO DE TURNO AREA DE MANTENIMIENTO

Empresa de colectivos. Sólidos conocimientos de mecánica pesada, y organización de equipos de trabajo operativos (mecánicos). Orientado a resultados y optimización de tiempos de mantenimiento y calidad de servicio. Pref. Conocimiento en normas de calidad. Dispo. 8 hs de L. a L., seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

ANALISTA FINANCIERO JR/SSR

Para importante concesionaria automotriz. Profesionales contadores o próximos a graduarse, con mínimo 2 años de experiencia en área de Finanzas – Tesorería. Conocimiento conciliaciones bancarias, pago a proveedores, reportes financieros, cheques, etc. Full Time de L. a V. Muy buenas condiciones de contratación, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

********

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

OPERARIO DE PRODUCCION

Para importante fábrica de bolsas de polietileno. Hombres entre 20 y 45 años, excluyente contar con experiencia en línea de producción continua y manejo de máquina extrusora. Full time de lunes a viernes y sábados ½ día, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

********

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

ANALISTA DE COMPRAS DE PACKAGING

Para importante industria alimenticia en (CABA). Profesionales de Lic. en Administración, Ingenieros Industrial o afines. Con experiencia mínima 3 años en compras en industrias alimenticias. Conocimientos en packaging excluy. Fulltime de l a v. Muy buenas condiciones de contratación. Excluy. Movilidad propia. CONTADOR para importante proyecto Web en CABA. Profesional con sólida exp.en área impositiva, manejo de billeteras virtuales. Ambos sexos, hasta 40 años. Part-time. Muy buenas condiciones de contratación. Posibilidad de desarrollo y crecimiento, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

********

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

COMPRADOR/A SR DE MANTENIMIENTO

Para importante industria alimenticia en Magdalena. Profesionales en ingeniería mecánica (o similar). Con exp. Mínima de 5 años en análisis de compras de mantenimiento en industrias, pref.alimenticia. Fulltime de l a v. Muy buenas condiciones de contratación. Excluy Movilidad propia.

********

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

DESARROLLADOR MAQUETADO WEB

Estudiante avanzado o graduado de carrera informática o afines. Sólidos conocimientos sobre a arquitectura web. MVC, REST. Experiencia con la plataforma de versionado de código GIT. SQL. Experiencia en algún lenguaje orientado a objetos usado en la industria. Los requerimientos deseables: Experiencia desarrollando en las plataformas PHP o NetCore. Docker. ElasticStack. Ansible. Alguna herramienta de CI/CD, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

********

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

INGENIERO DE PROCESOS

Para importante industria alimenticia en Magdalena. Profesional de Ingeniería Industrial, Química, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Electromecánica o afin. Con exp. Mínima de 5 años en la posición, adquirida en empresas industriales. Ideal del rubro alimenticio (no excluyente), seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

********

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

JEFE DE MANTENIMIENTO

para importante industria alimenticia en Magdalena. Profesional de Ingeniería mecánica, industrial o afin. Con exp. Mínima de 3 años en la posición liderando equipos de mantenimiento en industrias y participando de nuevos proyectos. Ideal del rubro alimenticio (no excluyente). ANALISTA FUNCIONAL para Importante Empresa de Tecnología. Graduado/a en Ingeniería o licenciatura en sistemas, con experiencia mínima de 3 años. Requerimientos técnicos: Programación orientada a Objetos. Base de datos relacional. SQL. UML. Casos de Uso. Máquinas de estado. Diagrama de clases. Diagrama de Entidad Relación. Gestión de Proeectos. Inglés fluido (deseable), seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

********

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

TECNICO ELECTROMECANICO (PARTIDO MAGDALENA)

Exp.mínima de tres años en mantenimiento de línea de producción continua. Conocimiento de automatismos neumáticos, lectura e interpretación de planos eléctricos de máquina. Manejo de herramientas de banco de taller. Con movilidad propia, horarios rotativos. Excelentes condiciones de contratación. VENDEDOR EXTERNO para importante financiera de equipamiento comercial. Perfil con exp. En ventas externa. Ambos sexos, movilidad propia. Hasta 35 años. Trabajo part-time L. a S. Excelentes condiciones de contratación básico + comisiones, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

********

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

COMMUNITY MANAGER

Con exp.en el puesto de empresas comerciales. Manejo de redes sociales, Google ADS, programas de diseño, página web, gestión de ventas. Análisis de acciones y resultados. L a S, part-time. Excelentes condiciones de contratación.

********

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

Supervisor Industrial de Mantenimiento Eléctrico.

Técnico Electricista, exp.mínima de 5 años en supervisión en línea de producción continua Conocimiento en Interpretación de planos, Motores, Conexiones, Variadores de velocidad, Inverter, Sensores, termocuplas y Detención de fallas en PLC. Con movilidad propia. Horarios rotativos. Muy buenas condiciones de contratación, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

********

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

GESTORA INTERNA

Para importante empresa automotriz zonal con exp. en la gestión de trámites registrales integrales del automotor. Ambos sexos, hasta 35 años con una fuerte vocación de atención al cliente. Muy buena presencia. Preferentemente conocimiento en sistema TRGS. Disp.Part Time de L a S. Muy buenas condiciones de contratación.

********

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

TECNICO PARA PRODUCCION ALIMENTICIA

Para importante industria en Magdalena. Prof.Técnico Químico/Alimentos/Agro técnico. Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Experiencia deseable en industrias alimenticias/farmacéutica/cosmética/láctea. Amplia disponibilidad horaria y mov. propia, seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

********

Mook's Recursos Humanos busca/solicita

Grupo Asegurador La Segunda. LO PRIMERO SOS VOS

Suscriptor integral formación en administración de empresas o de seguros.

EXCLUYENTE un año mínimo de experiencia en compañías de seguros puesto similar, hasta 35 años, dominio herramientas informáticas, marcada vocación de servicio, orientados a resultados, proactivos. Grupo empresario líder, trabajo en equipo, desarrollo de carrera, excelentes condiciones., seleccion@mooksrrhh.com, www.mooksrrhh.com, twiter @mooksrrhh

********

********

Empresa de telecomunicaciones busca

JEFE DE ATENCION A CLIENTES

Enviar CV a internet.rrhh.ar@gmail.com

********

MC Recursos Humanos busca/solicita

VETERINARIO/A

(para veterinaria en funcionamiento de la ciudad de La Plata)

Profesional de Ciencias Veterinarias, con más de 4 años de experiencia en manejo de pequeños animales y conocimiento de herramientas digitales. Se requiere: Actitud de servicio – Alto perfil dinámico – Iniciativa e independencia – Trabajo en equipo – Empatía – Organización. Jornada de trabajo completa. Indicar remuneración pretendida y en asunto cargo a postularse. Enviar CV a: cv.mcrecursoshumanos@gmail.com www.mc-recursoshumanos.com.ar

********

MC Recursos Humanos busca/solicita

COCINERO

(para restaurant de la ciudad de La Plata)

Con experiencia comprobable en producción diaria, despacho del servicio, manejo de horno, control de calidad de los insumos y limpieza y orden del sector de trabajo. Se evaluará que cuente con estudios gastronómicos, predisposición y compañerismo. Enviar remuneración pretendida. Enviar CV a: cv.mcrecursoshumanos@gmail.com www.mc-recursoshumanos.com.ar

********

MC Recursos Humanos busca/solicita

COMPRADOR

(para distribuidora de insumos cárnicos de la ciudad de La Plata en proceso de Organización).

Nos orientamos a un Profesional, estudiante avanzado de Ciencias Económica. Ingeniería Industrial o personal con experiencia en las Areas de Compras, Depósito y Producción. Se requiere manejo de Excel y Sistemas de gestión. El marco de la posición tiene el desafío de integrarse a un equipo dinámico, para lo que requiere: Actitud de servicio, Alto perfil dinámico. Habilidades y capacidades de: Visión analítica – Iniciativa e independencia – Trabajo en equipo – Empatía – creatividad – Organización – Adaptarse a tareas nuevas en organización. Indicar remuneración pretendida y en asunto cargo a postularse. Enviar CV a: cv.mcrecursoshumanos@gmail.com www.mc-recursoshumanos.com.ar

********

En Mente Consultora, busca/solicita

COMMUNITY MANAGER

Para importante empresa comercial de la ciudad. Estudiantes avanzados de carreras relacionadas a la posición. Con conocimiento excluyente en diseño y creación de contenido para RRSS. Con mínimo de 1 año de experiencia como CM en empresas comerciales. Perfil proactivo, con ganas de aprender sobre marketing digital. Envianos tu CV al siguiente correo, recursosenmenteconsultora@gmail.com

********

En Mente Consultora, busca/solicita

ASESOR COMERCIAL INDEPENDIENTE

Para importante empresa del rubro inmobiliario. Sólido perfil comercial, autogestivo. Con experiencia en gestión comercial activa, preferentemente en venta de intangibles. Orientado a resultados. Con sólido manejo de herramientas informáticas y de RRSS. Con movilidad propia y notebook. Múltiples beneficios. Envianos tu CV al siguiente correo, recursosenmenteconsultora@gmail.com

********

En Mente Consultora, busca/solicita

ANTARES

Para importante industria de línea de producción continua. Desarrollador/Programador. Net de aplicaciones de escritorio. Con mínimo de 3 años de experiencia. Con conocimiento de lenguaje C3 y SQL server (excluyente). Perfil proactivo y autónomo. Modalidad semipresencial. Múltiples beneficios de contratación. Envianos tu CV al siguiente correo, recursosenmenteconsultora@gmail.com

En Mente Consultora, busca/solicita

********

TECNICO EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y REDES INFORMATICAS

Para importante empresa de Seguridad electrónica. Requisitos: Perfil técnico, con más de 2 años de experiencia en configuración de software de seguridad electrónica y redes (videovigilancia, alarmas y control de acceso). Fulltime de lunes a viernes, con posibilidad de viajar al interior del país y AMBA. Excluyente poseer licencia de conducir. Envianos tu CV al siguiente correo, recursosenmenteconsultora@gmail.com