VIDEO .- EL DÍA junto a los vecinos de Tolosa que viven con miedo por la inseguridad: "No aguantamos más"

Un sector de Tolosa se ha convertido en un blanco habitual por los delincuentes en el último tiempo y los vecinos ya no saben más que hacer. En 119 entre 527 y 528, por ejemplo, le robaron la moto a un hombre que volvía de trabajar anoche y en la misma zona anteriormente cinco viviendas habían sufrido el accionar delictivo.

EL DÍA estuvo presente en el lugar y los vecinos aseguraron que están "hartos" de vivir de esta manera, por lo que decidieron días atrás enviarle un petitorio al ministro Sergio Berni para tener una audiencia.

"En esta última semana se han producido una seguidilla de robos. En este caso está afectado mucho a la zona de 119 entre 527 y 528. Anoche, una persona que regresaba del trabajo con su moto fue abordado por dos delincuentes armados. No solo eso, tenemos antecedentes de la semana anterior en donde entraron en una casa primero en esa dirección y esa persona se escapó por las cinco casas linderas e iba observando los fondos", comenzó relatando Eduardo Hache, referente de la Asamblea Vecinal de Tolosa.

"Pasaron unos días, y los vecinos que no sacaron los valores que había en los fondos terminaron siendo robados posteriormente", añadió en diálogo con este medio.

En relación al petitorio, indicó que fue enviado el día 21 y que le solicitan al ministro "de forma urgente" que los atiendan. "Los tolosanos ya no aguantamos más. La Comisaría tiene un solo patrullero. Parte del pedido de audiencia es la apertura de un nuevo destacamento. También los corredores escolares seguros. Tolosa tiene 13 colegios, y 2 no funcionan porque fueron vandalizaron", precisó.

Por último, advirtió: "Tenemos miedo por el nivel de violencia. En la pizzería de 530 entre 11 y 12 le gatillaron tres veces. Además sufrimos por los quemacoches y los robacables".

Rubén, otro vecino de la zona, también habló con EL DÍA y contó: "Ya son demasiados; por eso venimos reclamando. Y si bien sabemos que no siempre pueden tener móviles, sí móviles y más gente. Esto no puede continuar así, se tiene que terminar de una vez", y añadió: "No hay que esperar a que suceda algo grave. Queremos prevención".

Siguiendo la misma línea, otra vecina llamada Olga contó: "Las personas mayores somos más vulnerables. Salgo a la mañana temprano a pasear a mi perrito y estoy mirando para todos lados".

José María, otro adulto mayor que vive en el barrio, añadió: "Para salir y sacar el auto, uno tiene que hacer de campana como si fuésemos delincuentes".