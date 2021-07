A contramano, en rojo o a toda prisa: advierten por maniobras temerarias de los repartidores

Si ya antes de la pandemia eran tendencia como una novedosa modalidad comercial, con la llegada del Covid-19 los repartidores de las aplicaciones de envíos se convirtieron en grandes protagonistas del entorno urbano local. Crecieron en número, y a medida que el caudal vehicular disminuyó por las restricciones a la circulación, su presencia se hizo más visible. Así, cruzando la Ciudad casi siempre en moto o bicicleta, con coloridos trajes según la marca que representan, los trabajadores del delivery se ganaron un lugar destacado en la vida cotidiana de las personas, pero también se convirtieron en un nuevo desafío para el ya de por sí caótico tránsito platense.

Es cada vez más frecuente recibir quejas en la redacción de EL DIA por las “maniobras imprudentes” con que a cualquier hora del día, pero en particular durante la noche, sorprenden a otros actores del tránsito quienes trabajan bajo una modalidad que adquirió centralidad con la cuarentena y que alcanza a los servicios popularizados por plataformas digitales como Rappi, PedidosYa y Uber Eats.

Hay al menos dos motivos de queja que ya son moneda corriente entre los automovilistas: la velocidad con la que circulan algunos repartidores y el escaso respeto que muestran por la luz roja de los semáforos.

No es un tema menor para una ciudad con un índice de siniestralidad tan alto como la nuestra. Los especialistas remarcan que la mayoría de los siniestros viales se vinculan con el exceso de velocidad. Y, como se sabe, la reducción en la circulación no significa que los actores del tránsito respetan más las normas. Algo de eso pasó en los días de la cuarentena en que regían restricciones más duras a la circulación para todos aquellos que no fueran esenciales: al haber menos vehículos en circulación, los conductores tendían a acelerar más, “saltarse” los semáforos en rojo o prestar menos atención.

Fernando vive en la zona de Plaza Moreno, una suerte de punto de encuentro al que acuden muchos repartidores. Ya no le sorprende que las motos circulen en contramano o por la vereda. “Es un peligro, porque muchas veces, para evitar hacer cierta cantidad de cuadras, los repartidores regresan en sentido inverso del tránsito o directamente por encima de la acera. Está claro que no son todos, pero algunos son muy poco respetuosos con las normas viales”, advirtió.

Salvo, por supuesto, aquellas excepciones que presentan quienes cumplen acabadamente con las normas, es frecuente verlos cometer diferentes tipos de faltas viales: “A veces en las esquinas pasan a toda velocidad, van como locos, sin mirar si viene algún auto. Pareciera que no les importa su propia vida. Pero lo más común es verlos circular rápido por la vereda. En cualquier momento van a causar un accidente con algún peatón que venga distraído”, advirtió una vecina de la zona de 38 y 27.

Hay también ciclistas que advierten que a veces los repartidores de mensajería y delivery “invaden” con sus motos de manera imprudente las ciclovías, casi “rozando” al resto de los que circulan por esa vía.

Es una modalidad de trabajo en la que “el tiempo es oro”: “El problema es que el que más rápido reparte más gana. Entonces te apurás para hacer el mayor número de pedidos posible en el menor tiempo. Además, cuanto antes entregás, más rápido te llega el siguiente cliente”, comentó un repartidor que ve en el modelo de trabajo gran parte del problema.

Por su parte, los conductores de bicicletas y motocicletas que realizan actividad de reparto han reclamado en numerosas ocasiones por las “condiciones de precariedad” en que muchas veces prestan dichos servicios. No es raro verlos, por caso, circular sin casco o sin luces en plena noche.

En nuestra ciudad la ordenanza 11039 regula “el servicio de reparto a domicilio de productos alimenticios, conocido como delivery, que se realice en motos, motocicletas y/o vehículos similares”, pero data de 2013, antes del boom de las aplicaciones de envíos, por lo que alude sobre todo a los locales gastronómicos.

En materia vial, la referencia es el artículo 6, donde se señala que “la persona encargada de realizar el reparto, además de cumplir con todo lo estipulado por la Ley Nacional de Tránsito, deberá estar equipada con chaleco reflectante que exhiba el nombre de la empresa o titular para la que trabajan”.

También agrega que los titulares de los establecimientos habilitados para la entrega a domicilio de sustancias alimenticias deberán proveer a los repartidores indumentaria adecuada para utilizar en esos vehículos”.

El déficit de conciencia vial, combinado con la facilidad para acceder a rodados sin una capacitación a tono con los peligros que su manejo supone, suelen dejar un doloroso saldo: en lo que va del año, a nivel nacional, uno de cada dos fallecidos en accidentes viales circulaba en moto.

Claro está que no son todos, pero sí son muchos los que “pasan de largo” a las normas viales