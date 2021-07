Sofía "Jujuy" Giménez rompió el silencio y habló del audio de Horacio Cabak

Luego de que se filtrara un audio de Horacio Cabak hablando mal de Sofía "Jujuy" Giménez, en donde la llama "Zorrita", la modelo y conductora rompió el silencio y opinó al respecto.

"Antes no veía la maldad en la gente. A partir de los 30 empecé a verla, ahora la registro y marco la distancia", comenzó indicando en diálogo con Nosotros a la Mañana (El Trece).

"Dijo claramente que era una zorrita... Lo escuché anoche... No entiendo a quién se lo mandó", añadió.

Al opinar de lo que dice Cabak, precisó: "Habla de un nivel de agresividad que no está nada bueno, pero no me sorprende porque era algo constante. No entiendo por qué sale ahora tampoco porque para mí no deja de ser un tema del pasado".

Siguiendo con su descargo, dijo: "En su momento yo lo dije y se vio al aire: fue un desafío profesional porque me era difícil pero es aprendizaje. Entiendo que hay gente que piensa distinto, que se maneja diferente...".

Y agregó: "Vos podés no llevarte bien con un compañero, no estar de acuerdo con un montón de cuestiones pero en mi cabeza hay un concepto de trabajo en equipo".

Ante las incesantes preguntas de los panelistas del programa, Jujuy remarcó: "No quiero hablar puntualmente más de él porque para mí es un tema cerrado y lo trabajé en su momento en terapia. Por supuesto que me angustia porque es horrible querer hacer tu trabajo y que no te lo permitan".

Además, dijo que entre pares "si hay diferencias se pueden hablar internamente". Y amplió: "Es una persona que me duplica la edad, y yo estoy empezando. Yo no le pedí ese trabajo a nadie, a mí me llamaron al igual que él y éramos una dupla. Se jugaba de a dos pero para mí es un tema terminado".

Por último, precisó: "Ojalá que estas cosas no sigan sucediendo acá ni en ningún lado y sirvan de aprendizaje".