Gasol palpita el dueño ante Argentina

El interno español Pau Gasol reconoció que Argentina será un “rival duro” en la segunda fecha del grupo C de básquetbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Argentina terminó vapuleada por Eslovenia, con 48 puntos de Luka Doncic, y tiene una diferencia negativa de gol de 18 tantos, por lo que será clave el cruce contra el actual campeón del mundo por la segunda jornada.

“Creo que tenemos que mejorar porque en este formato de torneo tan corto no hay margen de error”, comentó el pivote, a pesar de la victoria en el debut sobre Japón por 88 a 77.

“Me encontré cómodo en el inicio y no tanto al final, que se me torció un poco el tobillo en un golpe en el que el árbitro no sancionó nada. No va a ser nada importante. No sé la idea que tendrá Sergio, pero los minutos que me dé los voy a intentar aprovechar al máximo tanto en defensa como en ataque”, contó el interno de 41 años.

España y Argentina saltarán a la cancha mañana a las 9 (hora en Argentina), por TyC Sports y la TV Pública.