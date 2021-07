Cartonazo recargado: toda la felicidad y los 350.000 pesos para una sola lectora

Pese a las bajas temperaturas de uno de los días más fríos del año, Gabriela Gutiérrez ayer sintió un gran calor que le ascendía a la cara y su corazón se aceleró como pocas veces. Es que por más que siempre se ilusionaba con ganar alguno de los Cartonazos que se ponen en juego cada semana, no imaginó que lograría alcanzar el súper pozo de 350 mil pesos que ayer quedó para ella por ser la única ganadora.

Gabriela tiene 30 años, vive en Barrio Cementerio, una zona que se caracteriza por sus bajas casas y calles arboladas y, según contó, en este momento no trabaja. Tal vez por esa razón su alegría fue mayor al comprobar que uno a uno se completó cada número del cartón al que accedió la semana pasada.

“Tengo una felicidad inmensa, el dinero me viene muy bien, pero todavía no sé a qué lo destinaré”, sostuvo ni bien se presentó en la redacción de diario EL DIA, con la ilusión de que no apareciera nadie más con otro cupón ganador.

La lectora ganadora sostuvo que es ama de casa y que desde hace tiempo participa del juego con la expectativa de ganarlo, pero además le resulta muy entretenido.

La única ganadora del pozo acumulado del Cartonazo, el juego semanal de EL DIA, obtuvo de esa manera nada menos que 350.000 pesos. Una suma que podrá emplear para distintos proyectos como hacer arreglos en el hogar, comprar electrodomésticos o hacerse de algún ahorro para vivir de manera más holgada.

Lo que es innegable es que este miércoles 28 de julio quedará grabado en su memoria como uno de los días en los que la fortuna le sonrió.

Como todos los miércoles, los participantes que reúnan todos los números del cupón tienen tiempo de comunicarse y acercarse a las oficinas de El Día hasta las 17 horas. Cabe remarcar que en el caso de surgir nuevos ganadores el premio se reparte en partes iguales.

Para transformarse en ganador del Cartonazo hay que tener 15 aciertos en el cupón. Cada cupón, precisamente, tiene 15 números entre el 00 y el 89.

Desde el sábado y hasta el miércoles siguiente, los lectores tienen que cotejar los números del cartón con los que se publican en la edición impresa de EL DIA.

Cada día se publican 10 números, lógicamente entre el 00 y el 89. Si al llegar al miércoles están los quince aciertos, inmediatamente el lector portador de ese cupón se transforma en ganador del premio que se pone en juego.

Debe llamar al 425-0101 y presentarse en diagonal 80 Nº 815 entre las 11 y las 17. Si hay más de un ganador, como ocurrió en distintas oportunidades, el premio se divide en partes iguales.

SEGUNDA CHANCE

Cabe resaltar que los cartones no ganadores tienen una segunda oportunidad. Pueden participar del sorteo mensual del televisor LED que se pone en juego el último día hábil de cada mes.

Sólo pueden participar las tarjetas del mes en curso, ya que las correspondientes a meses anteriores no están habilitadas para participar de este sorteo.