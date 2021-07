Listorti vs. Los Nocheros: “Váyanse a vivir a una isla”

“Yo los escuchaba el otro día a ellos, que los amo, me parecen brillantes como músicos, pero dar el mensaje que no se van a vacunar porque están sanos, me parece un acto de egoísmo terrible porque no es así, necesitamos la inmunidad de rebaño y si no váyanse solos los cuatro a vivir a una isla quietitos”, aseguró, durísimo, José María Listorti, en relación a las declaraciones de Los Nocheros.

El humorista y conductor, en el marco de una nota para Mitre Live, se mostró indignado con los “anti vacuna”.

“No puedo entender como hay gente que está en contra de la vacuna, me parece de un grado de ignorancia terrible”, lamentó.

El año pasado, el ladero de Tinelli no sólo se contagió de COVID sino que estuvo internado varios días y hasta necesitó oxígeno.