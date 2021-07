Reclamo y piquete en Vialidad: solicitan bonificación de 20.000 pesos

Esta mañana en 122 y 48 representantes de ATE Vialidad llevaron a cabo un reclamo y corte de calle solicitando bonificación salarial de 20.000 pesos. Se trata de un beneficio quitado hace más de 30 años.

Américo Rodríguez, delegado gremial, comentó:-"Estamos llevando adelante éste reclamo, por una bonificación de veinte mil pesos. Sabemos que otros ministerios lo están cobrando, esto está relacionado con un 3 por ciento en torno a la ley 60.21 de obras publicas, que nos correspondería a todos los trabajadores, que en la época de la dictadura nos fue sacada". Además resaltó que "por ese motivo estamos luchando como lo hicieron los compañeros de obras públicas, y de transporte que consiguieron este beneficio. Y por otro lado también estamos pidiendo el pase a planta de compañeros tercerizados".

Por el otro lado remarcó que "este método de lucha es el que nos va a llevar a la victoria, no tenemos garantizado nada. Nos parece un acto discriminatorio, que otros ministerios hayan podido cobrar este beneficio, y nosotros no. Hay compañeros que hace 8, 10 años que están trabajando aquí y aun no podemos entender que no los pasen a planta permanente".

Al ser consultado por los dos años de pandemia y la realidad de sus compañeros, Américo Rodríguez comentó: "Tenemos sueldo de hambre como le decimos nosotros, un compañero que recién ingresa cobra 14.000 pesos, un obrero 18.000 pesos y un profesional cobra 25.000 pesos de básico, estamos todos por debajo de la línea de la pobreza, teniendo en cuenta que la canasta familiar esta en 100.000 pesos".

Cuando se le consultó por la presencialidad laboral expresó: "Estamos trabajando con dualidad, hay una mezcla, no están muy claros los decretos, el ultimo que mandaron de Gobernación donde dice que iniciábamos todos con la presencialidad, no esta claro. Y con respecto a las cuestiones de sanidad, aquí no hay nada, ni alcohol ni nada, nos tenemos que cuidar entre nosotros, para estar lo mas cuidados posible"

Según informaron, las medidas de fuerza continúan con cortes en la ruta 11.