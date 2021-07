Mi reino por una medalla

“Una medallita por el amor de Dios”. Con ese ánimo los hinchas argentinos nos hemos pasado las últimas noches y madrugadas frente a la tele. No es fácil, quedó demostrado rápidamente. Nos sobra voluntad para alentar, velocidad para desanimarnos y nos está faltando un poco de análisis para comprender los porqué.

En ese devenir, al menos el equipo de seven de rugby calmó la angustia y la ansiedad con una actuación consagratoria en la que se enfrentó con cinco potencias en seis partidos. Ese bronce nos saca de zapateros , pero el medallero es el árbol que tapa al bosque. ¿Por qué deberían ganar los nuestros? ¿Ser décimo es un fracaso? ¿En qué ranking positivo de la vida en los países del orbe somos top ten para merecer otra suerte?

Profundizando en las razones, es más fácil encontrarlas por donde llegan los éxitos que por el camino de los que no lo alcanzan. La mayoría de los que llegan al podio, o al menos lo acarician, tienen basada toda su formación en dos pilares: el esfuerzo y el sostén económico de una familia o, directamente, los clubes. Esta segunda opción es un fenómeno interesante porque muchas veces son la opción invisible. Ese club de barrio donde los padres mandan a sus hijos a entretenerse y, de paso, a aprender un deporte, terminan siendo el cimiento sin el cual la pirámide nunca podrá construirse. Para que haya chicos destacados, tienen que haber muchos más que no lo hacen tanto. De lo contrario, los primeros no tendrían contra quien competir, pero tampoco con quien forjar el espíritu de equipo, esa resiliencia que pone a prueba el carácter ante una derrota triste crece con más fuerza cuando se está arropado por un conjunto ya no solo de compañeros, sino especialmente de amigos. Una máxima insoslayable para entrenadores que apenas esperan trabajar con cracks en edades formativas.

Este punto, pone negro sobre blanco al analizar donde puede hacerse fuerte el deporte argentino: en lo colectivo. Ahí tenemos a Los Pumas, barriendo prejuicios que no les pertenecen a ellos 12, dejando off side al sarcasmo de “derrota digna”, sacando a Sudáfrica con uno y hasta dos jugadores menos y colgándose el bronce contra Gran Bretaña, nada menos. Un paso más atrás andan los dos equipos de hockey y el de básquet, esperando dar un zarpazo sí y otro también, para volver a hacerse notar. Luego el vóley, el fútbol al que golpea la avaricia de aquellos equipos que no ceden jugadores, y más atrás aquellos para los que llegar a un Juego Olímpico ya es un premio como las Panteras o los Gladiadores. Para ambos, alcanzar la cita máxima hace dos décadas era una utopía y ahora están ahí.

La segunda fuente viene del esfuerzo individual/familiar. El yachting (de los abanderados Santiago Lange y Cecilia Carranza) siempre tiene alguna embarcación que nos genera expectativa hasta el último día, un camino al que se suman Faundo Olezza y la platense Victoria Travascio junto a Sol Branz. El tenis, a veces, también aunque esta vez no ayudó nada el sorteo. Ambas consideradas disciplinas de elite por los fiscales de la moral ajena que, mediante un pensamiento mágico sin sustento empírico, ignoran, entre otras cosas, que la madre de Peque vendía de lo que podía en su época de juveniles para que su hijo viajara a competir con los mejores. Queda en el debe la ausencia a último momento del golfista Emiliano Grillo, octavo en Río ´16, con explicaciones que todavía no ponen luz al desaire.

En un papel más modesto asoma la política deportiva de la Argentina, sostén de representantes muy dignos y esforzados. Basta como referencia principal la magnífica carrera que acaba de cerrar Paula Pareto, traicionada por una lesión en su pelea de cuartos de final. También Lucas Guzmán, el taekwondista de Melo, la sorpresa de toda la delegación, cuarto ganándole al 3 y al 6 del mundo. Exequiel Torres en el BMX quedó apenas a un punto de llevarse el diploma olímpico.

Los recursos escasos, la lejanía geográfica y ciertas disputas políticas lamentablemente inescindibles de nuestra idiosincrasia, no dejan de ser un lastre. A eso hay que sumarle las expectativas desmesuradas. La generada alrededor de Delfina Pignatiello fue el ejemplo más claro. La talentosa sanisidrense nadó arrastrando un transatlántico y quedó muy lejos aún de ella misma. Habrá que ver si las facilidades mínimas, que se atrevió a pedir en voz alta, esta vez aparecen. No debemos perder de vista que vivimos en un país con un 40 por ciento de pobreza, donde lo primero es que la gente coma, y el deporte no puede estar por encima. Pero vender expectativas como espejos de colores para la tribuna es gratis y siempre está de más.