Manes aceptó ser candidato: “Es tiempo de estar presentes”

El neurocientífico Facundo Manes anunció ayer que aceptó el ofrecimiento de la Unión Cívica Radical para presentarse como precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, con vistas a las PASO del 12 de setiembre.

“Es tiempo de estar presentes. Por eso, decidí aceptar la invitación que me hizo la Unión Cívica Radical y participar en las próximas elecciones. Esta es la lucha de nuestras vidas. Y vamos a estar hasta el final”, expresó Manes a través de un video de casi dos minutos publicado en sus redes sociales.

Tras conocerse la decisión del neurocientífico de postularse electoralmente, inmediatamente se multiplicaron los saludos y congratulaciones de parte de los referentes del radicalismo, quienes buscan mayor protagonismo hacia adentro de la coalición opositora, que integran junto al PRO y a la Coalición Cívica. Una pretensión que, ahora con Manes a la cabeza, se encamina a una interna con la lista que encabezará Diego Santilli, auspiciada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En el video difundido, Manes explicó: “Decidí aceptar la invitación que me hizo la UCR y participar en las próximas elecciones”, y agregó: “Se viene un nuevo país, en un nuevo mundo y hay que pensarlo, armarlo, explicarlo y hacerlo sobre todo”.

En esa línea, agregó que “hay dos cosas que nos movilizan a los seres humanos: el miedo y la esperanza. Queda en nosotros elegir el camino que queremos tomar. Sepan que a pesar del dolor y el sufrimiento que estamos viviendo, podemos salir fortalecidos de todo esto”.

Sostuvo además que “tenemos que convertir la resignación y el desencanto en esperanza. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Es tiempo de estar presentes” y apuntó: “En este contexto tan crítico, la pregunta no es quién se involucra sino cómo hacemos todos para involucrarnos. El futuro no está escrito, depende de nosotros”.

“Tenemos por delante un desafío que nunca imaginamos. No podemos enfrentar una crisis de esta magnitud con las mismas prácticas de siempre. Somos más que esto. En Argentina tenemos un dolor común. Necesitamos un sueño común. Esta es la lucha de nuestras vidas y vamos a estar hasta el final”, concluye el mensaje con el que formalizó su pase a la arena política.

Con la presencia de Manes, el radicalismo se asegura un candidato de fuste en la Provincia para darle batalla al PRO que irá a la cancha con Santilli en el marco de la Paso de Juntos por el Cambio. Pero además, en caso de salir airoso en esa disputa, el partido centenario podrá proyectar un candidato natural para la Presidencia en la cita de 2023.

NEGOCIACIONES

Con la esperada confirmación de Manes, ahora el radicalismo deberá intensificar las negociaciones en busca de conformar una lista que refleje la idea de “centro popular” que viene esbozando el neurocientífico como norte de su propuesta electoral.

En ese contexto, se da como un hecho que la segunda en la lista de Manes será la dirigente del GEN Margarita Stolbizer. El neurocientífico buscaría sumar al peronista Emilio Monzó como tercero en esa nómina, para darle un perfil lo más alejado posible del macrismo. Monzó, por caso, es un crítico de la gestión de Mauricio Macri.

La aparición de Manes en el escenario político bonaerense supone una novedad, ya que si bien anota una relación con el radicalismo, es un dirigente que no proviene de las tradicionales estructuras partidarias.

Al aceptar la candidatura a diputado nacional se dispone además a atravesar una interna compleja dentro de Juntos por el Cambio, en la que deberá enfrentar a Santilli, que cuenta con el respaldo de Larreta y de Elisa Carrió.