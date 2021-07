Lo que tienen que saber quienes esperan la segunda dosis de la Sputnik y pasaron los 90 días

La espera de la segunda dosis se torna desesperante para muchos adultos mayores que ya pasaron 90 días desde que se aplicaron el primer componente de la Sputnik V. Y los temores van en aumento a medida que el turno no aparece en las aplicaciones o la página web ya que temen contagios o, lo que es peor, que la cepa Delta avance en nuestro país y las consecuencias sean peores.

Guillermo Rosas, lector de EL DIA, contó que recibió el turno después de 100 días de espera para aplicarse la segunda dosis de la rusa y que "mi sentimiento como ciudadano es que me toman y me hacen sentir como un ciudadano de segunda". Además, este vecino de Gonnet que fue citado para inocularse en Los Hornos, dijo que "después de la inexplicable demora, esta locura de tener que hacer un viaje a mis 83 años, teniendo el Hospital de Gonnet a 10 cuadras. Todo patético".

Pero ayer se sumaron varias quejas en distintos vacunatorios de nuestra ciudad de quienes fueron con el turno asignado y les avisaron que se quedaron sin stock. Uno de los casos lo contó al detalle ayer Héctor Olivera: "Estoy indignado. Llevé a mi madre de 88 años que casi no puede caminar a vacunar con turno con la segunda dosis de la vacuna Sputnik a Abasto en la calle 208, y después de hacer 2 horas de cola y mi mamá sola en el auto esperando, nos informan que no quedaban mas dosis. Es difícil de entender, un chico de primaria lo organizaría mejor. Si hay 500 turnos asignados tiene que haber 500 vacunas, ahora sí reciben gente de otro lado, el encargado tiene que hacerles saber que no van a alcanzar las vacunas. El promedio de edad de la gente que se quedó sin su vacuna es de entre 85 y 90 años, muchos con problemas para desplazarse".

De esta forma, entre los retrasos, las complicaciones y los turnos cancelados por falta de dosis, en los adultos mayores se acrecientan los temores de cara a la posible llegada de la tercera ola cuando aún la segunda sigue metiendo miedo.

Cabe remarcar que este fin de semana la doctora Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, habló respecto del tiempo de duración de las primeras dosis de las vacunas contra el coronavirus.

La experta sostuvo que "la duración de esta protección es una respuesta que todavía no tenemos. Algunos estudios recientes indicaron que aunque los anticuerpos decaigan, quedan otros componentes de la respuesta inmune que son los linfocitos T y B de memoria, que permitirían una protección a la largo plazo, pero todavía no hay una respuesta y, de hecho, la Fase 3 de los estudios de las vacunas continúan desarrollándose monitoreando esto y la seguridad".

"En todas las vacunas la protección se brinda a partir de la primera dosis y lo que hace la segunda es extenderla en el tiempo. Nosotros decimos que los esquemas de vacunación no se "reinician", es decir, que es importante respetar el mínimo entre las dosis pero no hay un máximo y lo que se fija como intervalo no implica que la protección se `'venza'", subrayó Cahn.

En el marco de la espera por la segunda dosis de la Sputnik V por parte de adultos mayores, el psicólogo Flavio Calvo advirtió por "muchas consecuencias psicológicas". El profesional señaló que la demora genera "caída del estado de ánimo" porque los adultos mayores no viven los tiempos como lo hacemos nosotros. Ellos no tienen tanto tiempo por delante para estar esperando".

También dijo que "hay además una incertidumbre muy grande y la sensación de que no se los cuida. Esto los pone en estado de alerta, con mucha ansiedad, algo que va tener efecto en varios aspectos de sus vidas".

Asimismo, dijo que "hay que tener en cuenta que muchos adultos mayores no tienen la capacidad para andar fijándose en las aplicaciones y los mails. Y sienten que sus vidas dependen de los demás como nunca antes".

Para el psicólogo Ricardo Rubinstein "la vacunación genera una expectativa de cuidados y de protección contra la amenaza del Covid. Y las personas mayores, debido a que son de riesgo, tienen una expectativa importante que esto se cumpla. Pero cuando esto no ocurre porque se demora la entrega y no se cumplen los plazos, lo que pasa con las personas mayores es que tienen toda una gama de sensaciones: dependiendo de su estado de salud, tienen más o menos angustia, desesperación y otros, enojo. También desconfianza en aquellos que deben protegerlos y cuidarlos".

Frente a las preocupaciones, Calvo dio algunos consejos: "Recomiendo respirar, contando hasta siete. Si este ejercicio se hace dos veces al día, periódicamente, ayuda a controlar la ansiedad. A veces la ansiedad se produce con pensamientos recurrentes que producen miedo. Por eso es importante también expresar estos pensamientos en papel o de otras formas".

"Otro ejercicio es buscar cinco cosas que puedo ver, buscar que puedo sentir al tacto, buscar tres que puedo escuchar, buscar dos que puedo oler y buscar una a la que puedo sentirle el gusto. Esto ayuda también nos ayuda a estar en el presente y salir de ese futuro catastrófico", apuntó.

En tanto, Rubinstein destacó la importancia de "mantener los hábitos de vida y de prevención que han tenido hasta ahora, eso ayuda a bajar la ansiedad. Porque de esta forma, a pesar de no tener la segunda dosis, no se contagiaron".También recomendó estar "conectado y atento con los familiares y con personas allegadas que les permitan, en los intercambio, sostener la espera y la ansiedad". Y sobre los que están excesivamente ansiosos aconsejo que "consulten a un profesional".