Sigue la búsqueda de las bandas que atacaron el domingo y el lunes en la zona Norte

La inseguridad que se instaló en la Zona Norte de La Plata no es una novedad para los vecinos que viven y trabajan allí, pero sigue siendo noticia con cada nuevo hecho delictivo. En dos días se registraron al menos ocho atracos con armas de fuego y sospechan que en siete actuaron dos bandas de las que, por el momento, no hay rastros. Con todo, la modalidad utilizada parece ser la misma y no se descarta que se trate del mismo grupo.

El domingo último, en City Bell, dos delincuentes armados sembraron el terror en comercios de la zona de 13C y 460, particularmente en una forrajería que asaltaron cuando había clientes -entre ellos un menor de 9 años- dentro. Como informó este medio, habían llegado en una Chevrolet Spin gris que, según se supo después, tenía dueña: una mujer a la que asaltaron en 12 y 461. Los hechos quedaron filmados por las cámaras de seguridad de la cuadra y las imágenes permitieron a los pesquisas determinar que, entre otras cosas, los ladrones (que serían del barrio) habían contado con el apoyo de otro vehículo, una Peugeot 3008 a la que se la ve pasar de manera sospechosa por la escena. Luego de robar en ese sector de la Zona Norte, fueron hasta un autoservicio de 423 bis y 7 para repetir la maniobra. El periplo culminaría minutos más tarde en la entrada del Ecas, donde abandonaron la Spin y la prendieron fuego.

EL LUNES, EN VILLA ELISA

Al día siguiente, en Villa Elisa, tuvieron lugar dos episodios con características similares y, al igual que en los casos anteriores, la banda actuó a plena luz del día y en un sector transitado.

El primero sucedió en la agencia de cobros “Mielectro” que funciona en Camino Centenario entre 423 y 423 bis. Conforme le manifestó la víctima a las autoridades, los asaltantes -con sus rostros cubiertos- llegaron cuando él se encontraba en pleno cierre de la caja. Eran tres y por lo menos uno traía un revólver que usó para golpearlo en la nuca más con la finalidad de amedrentar que de herirlo. Con el encargado reducido, los sujetos se hicieron con casi medio millón de pesos, dos celulares de alta gama, documentos personales y tarjetas de crédito. Además, para huir se llevaron un Volkswagen Polo rojo que utilizaron para continuar la jornada en un supermercado de 54 y Camino Centenario.

Esta vez bastó con dos de los tres implicados para cometer el ilícito. El dueño del local “Red Minicosto” contó que a las 18.40 ingresaron mientras él y una empleada atendían a una cliente. No golpearon a nadie, pero sí amenazaron a los presentes para hacerse con 8.500 pesos. Los vieron fugar en el Polo rojo, aunque no llegaron a advertir si en el auto iba un tercer ocupante.

Por su parte, fuentes oficiales indicaron que fueron solicitados los videos de las cámaras del MOPU, pero hasta el momento los individuos no fueron hallados.

