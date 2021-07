La historia de la mujer que encontró en techos y paredes la causa de sus múltiples enfermedades

Caroline Bowman era una mujer saludable hace 6 años, hasta que se mudó a una casa que le arruinó la vida. Pese a que pensó que irse a vivir a Windsor, una histórica ciudad australiana ubicada en Sidney, para estudiar un curso de asesoría legal sería el puntapié inicial de un nuevo proyecto, todo se derrumbó cuando su salud empezó a empeorar.

Al poco tiempo de mudada las enfermedades comenzaron a aparecer. Sobre la dramática situación que le tocó atravesar la propia Bowman contó al sitio Nine News que en su departamento nuevo “se podía oler la pintura fresca. Parecía bastante bueno, habían puesto una alfombra nueva”, por lo que se sentía plena. Casi en el mismo que comenzó a habitarlo notó dificultades respiratorias, problemas para caminar, perdió el apetito y, como si fuera poco, perdió más de 15 kilos.

La mujer dijo que “tenía un dolor tan profundo con el que no podía hacer nada. En ese momento me diagnosticaron asma”, y a raíz de esas afecciones acudió al médico, quien le detectó infecciones en sus fosas nasales y en el pecho, pero además algo extraño: en una de sus orejas tenía moho negro. Al respecto dijo que “el médico tomó un hisopo y había moho dentro de mi oído" y que cuando volvió a su casa notó el moho detrás de las paredes y en el techo. Sin embargo, no relacionó sus padecimientos con los hongos microscópicos.

Bowman recordó que “estaba limpiando la pared y me mareé. Hice un agujero y noté que estaba creciendo dentro de las paredes. Estaban negras. Pronto, todo el techo se cubrió de moho. Fue horrible”. Lo cierto es que más allá de que le recetaron antibióticos para combatir las enfermedades infecciosas nunca logró mejorar su estado de salud, por lo que la derivaron a un psicólogo e incluso llegó a tomar antidepresivos.

“Sabía que algo andaba mal físicamente. Le mostré una foto del baño a una médica y me respondió: ‘¿Ese es el baño de la casa en la que estás viviendo?’”. Tras varios estudios, la mujer fue diagnosticada con el síndrome de respuesta inflamatoria crónica (CIRS).

Todo cambió cuando en 2017 dejó ese departamento con el que había soñado que arrancaría una nueva vida. Se fue a vivir con su madre y fue el inicio de una nueva vida para Caroline Bowman, aunque debió acudir a varios tribunales ya que inició una disputa legal para que el organismo estatal Housing NSW atendiera su demanda y le brindara un tratamiento para las diversas secuelas que le fueron diagnosticadas con el correr de los meses como problemas respiratorios, confusión mental, fatiga y pérdida de la memoria.

"Noté una mejora desde que me mudé. Definitivamente me siento mejor de lo que estaba, pero todavía hay un largo camino por recorrer”, contó Bowman, quien fue tajante a la hora de describir lo sucedido: “Me han quitado la vida”. Actualmente, tiene 39 años y continúa su tratamiento con un médico especialista, aunque debe luchar contra otro problema: el alto costo de los medicamentos.