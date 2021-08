Gene Simmons: “La mayor inspiración que he tenido en mi vida ha sido mi madre”

“La mayor inspiración que he tenido en mi vida ha sido mi madre. Cuando ella tenía 14 años estuvo en los campos de concentración de la Alemania nazi y debido a que lo pasó tan mal -toda nuestra familia fue asesinada en los campos de concentración- nunca pensé que tenía derecho a romperle el corazón fumando, bebiendo, drogándome o metiéndome en problemas o en la cárcel. No podía ver lastimar a mi madre y ella es la razón por la que tomé un camino recto. Incluso hoy pienso, ¿hago algo por lo que mi madre se avergonzaría? Eso es algo que me mantiene recto en el camino”.Las palabras son de Gene Simmons (71), uno de los fundadores de Kiss y su Demonio, y se refiere a Florence Klein, su mamá, quien fuera su norte en una vida artística llena de tentaciones que llegaron de la mano de una banda que sigue escribiendo su historia.

Hijo único, Chaim Witz nació en Haifa, Israel, el 25 de agosto de 1949 y sufrió el abandono de su padre de pequeño. A sus ocho años, se mudó a Estados Unidos con su madre y, a pesar de no saber ni una gota de inglés, pudo conectarse con el idioma universal de la música gracias a artistas como Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino y Jackie Wilson, con los que pudo experimentar algo que hasta entonces ni siquiera había imaginado.

Y aunque no tuvo una infancia fácil, haberse encontrado años después en Nueva York con Stanley Bert Eisen,y haber descubierto juntos que no serían sino complementados, lo llevó no sólo a desear sino a cumplir el ruidoso sueño de convertirse en la “banda más caliente del mundo”. Para eso, claro, necesitaron primero cambiarse los nombres (pensaron que ni Chaim ni Stanley les iban a servir para rockear toda la noche ni salir de fiesta todo el día como lo hicieron siendo Gene y Paul) y después perfilar un sonido y una estética fuera de los cánones establecidos en aquellos análogos 70 en los que irrumpieron con sello (y maquillaje) propio.

En “Kisstory”, que se verá el 21 y 22 de agosto por A&E, Gene Simmons cuenta cómo se convirtió en el demonio

Pero este artículo no pretende ser una crónica de los grandes hitos de Kiss, ni mucho menos: para eso está “Kisstory”, el documental de dos partes que llegará a A&E el 21 y 22 de agosto con un relato por momentos feliz y por momentos incómodo que, según admitió Simmons en el marco de una conferencia virtual con medios latinoamericanos en la que participó EL DIA, es de lo más “honesto” que haya hecho en su vida.

Simpático, con gorra negra y una remera oscura, a través de una videollamada por Zoom, el rockero aseguró que a esta altura de su viaje artístico -con casi medio siglo a cuestas y una última gira mundial a punto de retomarse tras el parate por la pandemia- necesitaban hacer algo “un poco diferente”, y prefirieron, asumiendo el riesgo que esta decisión implicaba, poner blanco sobre negro y se dejaron retratar en un documental bajo el lente de D.J. Viola.

“No se trataba de endulzarlo y que sea todo color de rosa. Queríamos mostrar que en cualquier viaje que hagas y que lleve mucho tiempo siempre habrá muchos baches en el camino. Así es la vida. La vida no son solo los buenos tiempos. También son los malos”, explicó el mítico bajista y vocalista, y contó por qué recién ahora quisieron sacarse por completo el maquillaje de sus caras.

“Nos tomó muchas, muchas décadas mostrar quiénes éramos (…) Y ahora finalmente estamos llegando al final y queremos mostrarlo todo”, indicó el músico que no pudo ver el documental apenas se terminó porque al igual que cuando era niño, y se asustaba de sí mismo, le dio miedo enfrentar lo que fuera a descubrir mirándose en la pantalla.

“Intentamos tomar distancia porque cuando dices la verdad, a veces es difícil. A veces es difícil sentarse ahí y escuchar cosas sobre ti que pueden no hacerte lucir tan genial como quieres. Así que esperamos hasta que salga al aire por televisión. Y lo hicimos porque algunas de las cosas que hice, pensé‘Ooohh, ¿yo hice eso?’ Y eso es bueno, porque la verdad siempre es verdad”, reflexionó.

La estrella del rock admitió que en este momento de su vida “lo que importa es ser honesto con tus fans, decirles la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y hay algunas historias maravillosas, pero también hay algunas historias tristes sobre miembros que cayeron en las drogas y en el alcohol”.

Aunque no los nombró en ese momento, estaba hablando de Ace Frehley y Peter Criss, guitarrista y bajista de la alineación original que, en medio de una tensión en aumento cuando ya habían alcanzado la fama y caído en sus excesos, dejaron la banda a fines de los 70, por lo que Simmons definió como un cúmulo de malas decisiones personales. Tras la entrada de nuevos músicos y una etapa sin maquillaje, la formación se volvió a reunir en los 90 y volvieron a girar con toda la parafernalia de sus personajes -Demonio, Chico Estrella, Gato y Hombre del Espacio- pero con la llegada del nuevo milenio volvieron a separarse. Tras otro intento frustrado, los lugares de Ace y Peter, los ocuparon finalmente Tommy Thayer y Eric Singer, pero sus leales fans, las míticas Kiss Army desperdigadas por el mundo, todavía les siguen reclamando por la disolución.

Por eso, consultado por cuáles han sido los peores momentos del grupo, desde que comenzaran a girar la rueda caliente en 1973, Simmons no se anduvo con rodeos a la hora de responder.

“Los peores momentos fueron, desafortunadamente, cuando nos dimos cuenta de que no se puede conducir un auto con dos llantas pinchadas. El peor momento y el más triste fue darse cuenta de que los cuatro miembros originales no íbamos a estar durante todo el viaje y que teníamos que divorciarnos de Ace y Peter. Fueron tres veces diferentes, tres veces. Estuvieron fuera de la banda tres veces y no funcionó. Y esa es la parte más triste”, lamentó Simmons, que reveló que, a pesar de los intentos, no pudieron convencerlos ni para sumarse a la gira despedida ni tampoco para ser parte de este documental.

Sin embargo, y aún a pesar de las idas y vueltas, Gene admitió que “más allá de todo, Ace y Peter seguirán siendo familia”, aunque fue contundente al decir que “sin ellos, no estaríamos aquí” pero fue aún más contundente al rematar que “si estuvieran aquí, hoy no habría Kiss”.

Simmons, que está en pareja desde hace décadas con la ex conejita de Playboy Shannon Tweed (con quien tiene dos hijos), dijo que si pudiera apretar un botón y borrar algo de la etapa más oscura de Kiss, sería todo lo relacionado a “las drogas y el alcohol” que, como cuenta en el documental, fueron determinantes en la salida de sus compañeros de la banda. “Ese es el mayor enemigo de la Tierra. El mayor enemigo es cuando tus hijos, amigos, novias y novios consumen drogas y alcohol. Ese es el mayor problema. Y si la gente deja de hacerlo, podrás estar en un mundo mejor”, manifestó.

Y aunque en su caso no tuvo experiencias con los estupefacientes, sí tuvo una adicción que le jugó algunas malas pasadas pero de la que pudo salir adelante gracias a su socio, casi hermano, Paul Stanley.

“Nunca he consumido drogas, nunca he fumado cigarrillos. Pero tengo un gran ego y lo sé. Entonces, una de las cosas fue tratar de controlar eso porque yo era hijo único. No tenía hermanos ni hermanas. Mi espejo era yo mismo. Y cuando te miras al espejo, solo era yo. Así que es fácil olvidar que se necesita un equipo y siempre se necesita un equipo. Y te das cuenta que no solo eres tú. Si Paul no estuviera aquí, yo no estaría aquí. Y creo que él siente lo mismo por mí. Por ejemplo, a veces, en un auto, se pincha la llanta y lo que tienes que hacer cuando se pincha es cambiarla; de lo contrario, todo el automóvil se detiene. ¿Se entiende?”.

Consciente de que los mejores momentos de todas las cosas están marcadas por el inicio (“el momento más importante para un boxeador es antes de entrar al cuadrilátero: debes creer que vas a ser el campeón antes de comenzar a boxear. Cuando empiezas a boxear, si no crees en ti es demasiado tarde”), aseguró que si pudiera repetir, como en loop, un momento de todas las aventuras de Kiss, serían los realizados en 1973, el año en el que comenzó todo.

“El primer año, el primero, porque todo es nuevo, es algo que nunca olvidarás. Nunca olvidas tu primer beso, la primera chica que besaste o la primera vez que estuviste en la cama con alguien o, ya sabes, esas cosas. Regresaría y reviviría esa primera gira cuando cada ciudad era nueva y cada concierto era nuevo y tus ojos estaban bien abiertos porque no querías perderte nada. Todo es nuevo. Conociste gente nueva, lugares nuevos a los que ir. Es increíble”, remarcó.

De las nuevas generaciones, destacó a “talentos maravillosos” como Billie Eilish y admitió que le “encanta” mucha música latinoamericana, como Juanes, Maná o Los Tigres del Norte. Sin embargo, y a pesar de que se encuentra con “mucho material muy bueno”, lamentó cómo la tecnología, a veces, se interpone “al talento real”.

“A todos nos encanta el rap y todo eso, pero no son músicos, son solo los productores. No saben tocar instrumentos y apenas cantan. Es un tipo diferente de actuación. Así que espero que más jóvenes se animen y aprendan a tocar instrumentos, aprendan a escribir canciones reales y aprendan a realizar una puesta escénica, aprendan a saber qué hacer arriba en el escenario”, opinó.

En este sentido, sostuvo que “la razón por la que no hay más Beatles o Stones o tal vez Kiss tiene que ver con las viejas formas de hacerte conocido en la que tenías que irte de gira durante dos o tres años antes de que te tomaran en serio, y ahora puedes estar en la televisión y ya estás ahí”.

Consultado en relación a los cambios que han ido surgiendo en la industria en los últimos años, sobre todo a partir de la irrupción de movimientos feministas como el #MeToo, Gene rechazó la posibilidad de ceder ante algunas demandas sociales para dejar de cantar letras “susceptibles” con la vara puesta en la corrección política que reina por estos días.

“Hay cosas que han cambiado en todos estos años. Sobre todo con lo que se suele llamar corrección política, y creo que muchos de estos cambios hacían falta y están bien. Y tienes que entender que hay términos que a las mujeres no les gusta escuchar.Sin embargo, vamos a tocar ‘Lick it up’ (lámelo), le guste o no a la gente. Tienes que pensar en otros tiempos, como cuando escribí una canción llamada ‘Christine sixteen’, pero es solo una canción, no significa lo que dice el título. ¿Tocaríamos hoy ‘Christine sixteen’? Seguro. No hay problema, toda canción, libro o película, son parte del mundo de la ficción, no algo que suceda en la vida real, excepto que hace que tal vez la vida real sea más valiosa”, expresó.

LOS ÚLTIMOS CARTUCHOS

Septuagenario, Simmons no se detiene y, además del reinicio del tour de despedida, tiene en carpeta otros proyectos, desde ser la atracción principal de un crucero por las Bahamas y Belice (exclusivamente para gente vacunada) hasta el rodaje de una película sobre Kiss para Netflix aunque con actores. ¿Cómo hace para ponerle el cuerpoa tantas actividades?

“Tienes que ir al gimnasio. Tienes que ir casi todos los días, tienes que escalar el Monte Everest (risas). Tienes que dejar de comer tortas. ¡Me encantan las tortas! Me encantan las galletitas y el pastel y ese es mi mayor problema. Los de chocolate son mi mayor problema”, reveló, divertido, este súper hombre que en cada show se enfunda en un traje que pesa casi 20 kilos.

“Lo importante es que si no bebes, si no consumes drogas, si no fumas cigarrillos, puedes tener 71 años y poner la mano delante de ti frente a tu cara y no va a temblar, se queda quieta. Mente sana, cuerpo sano, todo funciona, allá abajo funciona, aquí arriba funciona, tu cerebro funciona, buena sangre, y cuando subes al escenario, ¡rockeas! Hay tantas personas que mueren jóvenes porque se meten mierda en el cuerpo. El cuerpo es como un coche, si le pones arena de combustible, el coche morirá. No le pongas arena a tus venas. No metas cosas malas en tu cuerpo”, aconsejó.

Con respecto a la pandemia, dijo que la banda fue “inteligente”, en tanto se mantuvieron en sus casas, para evitar enfermarse o contagiar a otras personas, y animó a la gente a vacunarse contra el COVID-19. “La política se interpone en el camino de la ciencia y como resultado hay mucha mierda. Hay gente muriendo. Es muy grave. Por favor, vacúnense. Por favor, dénse las dos dosis. No solo debes hacer esto por ti, sino porque hay otras personas que pueden contagiarse. Los políticos son idiotas. Escuchen a los científicos y a los médicos, por favor”.

Con medio siglo de rock and roll, aún le quedan sueños por cumplir que son, para él, los grandes motores de la vida. “Como los escaladores de montañas que van y escalan la montaña más alta del mundo, y creen que están haciendo algo extraordinario, y cuando llegan a la cima de esa montaña, sabes, estiras los brazos y ¡sos el rey del mundo! Pero luego miras un poco hacia allá, y hay otra montaña y allá hay otra montaña. Entonces, mientras estés vivo, debes intentar seguir escalando esas nuevas montañas e intentar tener éxito, porque tan pronto te detengas, tu corazón comienza a morir lentamente. No te detengas nunca. Mientras estés vivo, sigue presionando. Sigue moviéndote. No te quedes sentado mirando la televisión todo el día”, expresó.

Quitarse el maquillaje para siempre es algo que naturalmente pasará y es algo en lo que Simmons piensa. “Una vez que bajemos del escenario, por supuesto, me va a romper el corazón. El último show que hagamos, sé que voy a llorar como una niña de 12 años con el corazón roto. Va a suceder, pero tienes que pensar en el viaje y lo increíble que ha sido para nosotros. No cambiaría nada, de verdad. Y después de la banda, siempre hay negocios -desde una cadena de restaurantes, hasta una compañía de inteligencia artificial- (...)Tal vez la banda de Gene Simmons salga y toque un poco, pero nada se comparará con Kiss”.