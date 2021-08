A pura emoción: "Peque" Pareto volvió al hospital y fue recibida como una superheroína

La judoca Paula "Peque" Pareto, y también médica especializada en traumatología, regresó hoy al hospital en donde ejerce la medicina y fue recibida como una heroína por sus compañeros tras su desempeño en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en representación de la delegación argentina.

Cuando la medallista olímpica terminó la secundaria ya estaba decidida a estudiar Medicina. "Para mí no había muchas dudas. No veía el por qué de elegir una u otra cosa -expresa la Paula "Peque" Pareto (35) en sus redes sociales-. Yo nunca me puse en la cabeza no poder. Tuve la suerte de que siempre me apoyó mi familia porque viví de mis padres, y el deporte amateur tampoco es la gloria por más que tengas una beca".

"Desde el principio fue conflictivo para la gente, que no entendía. Estudiaba en el tren mientras iba a cursar", relató Paula en un vivo de Instagram."Me organizaba las materias. Sabía que iba a retrarsarme porque competía y viajaba. Me lo tomé con calma y las cosas fueron saliendo bastante bien. En algunas materias me quedé libre porque no justificaban que representara al país. Hoy eso ha cambiado y me alegro, por eso y por los chicos que lo pueden disfrutar. La elección fue hacer las dos cosas".

Cuando la Peque se recibió dijo que eso "se compara con la alegría de la medalla olímpica... Ahora estoy haciendo un curso de medicina deportiva, a fines de agosto tengo que dar un examen en la UBA. Hace poquito me recibí de traumatóloga... Ya estoy acostumbrada a rendir todo el tiempo", contó en sus redes.

El 9 de enero de 2014 Pareto se recibió de médica tras aprobar el final de Oftalmología y de allí, directo, fue al entrenamiento matutino en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), del barrio porteño de Núñez. "Todavía no caigo. Esto se compara con la medalla de bronce en Beijing. Si bien esto es distinto, la alegría que siento es la misma porque era una de mis metas. Ahora voy a continuar mi carrera como atleta con más tranquilidad", dijo entonces la Peque.

En 2019, ya con el título de médica y la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos de Río 2016, la mejor judoca argentina de todos los tiempos decía en un video:"Soy Paula Pareto, judoca, egresada de la UBA y representante argentina en varios juegos olímpicos. Estoy muy contenta con este nuevo reglamento en el cual apoyan al deportista -sea amateur o representante de delegaciones- para que uno cuando viaja a competir no esté pendiente de las faltas o de si se va a quedar o no libre ".