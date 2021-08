En La Plata, unidad y una aspiración de Cristina: “Muchos períodos de gobierno”

Veinticuatro horas después de haberse mostrado juntos en Avellaneda, el presidente, Alberto Fernández, y su vicepresidenta, Cristina Kirchner, volvieron a coincidir ayer al encabezar en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata un gran plenario provincial del Frente de Todos. Desde ese escenario, al que también se subieron el gobernador, Axel Kicillof, los diputados Máximo Kirchner y Sergio Massa, los máximos referentes de la coalición gobernante apelaron a la unidad y a la construcción de mayorías “para recuperar la vida que queremos”. Sobre el césped, escuchaba un auditorio conformado por unos 400 funcionarios, legisladores y dirigentes que, a menos de un mes para las PASO, recibieron de primera mano lineamientos de campaña y argumentos de gestión para dar la batalla electoral que se avecina.

“Tenemos que imaginar la vida que queremos porque la vamos a volver a tener. Cuando un gobierno se compromete con el bienestar de su pueblo es posible revertir las más grandes crisis y emerger. A esto lo hicimos a partir de 2003, desafió desde el escenario Cristina Kirchner, y evocó que “pudimos volver porque había memoria y confianza de lo que habíamos sido, de aquellos años felices. Por eso estamos acá. Volveremos después de esta pandemia a construir esa argentina que nos merecemos”.

Pero eso, advirtió la expresidenta, necesitará de varios períodos de gestión: “Recuperar nuestra economía necesita del consumo para crecer. Esto requiere muchos períodos de gobierno. Para recuperar la vida que queremos tenemos que tener sentados en la Casa Rosada hombres y mujeres que estén dispuestos a soportar presiones y ataques”, avisó durante el acto en el que una vez más el oficialismo buscó mostrarse unido. Y, de paso, dar vuelta la página al escándalo que desataron las fotos del cumpleaños de Fabiola Yáñez, junto al Presidente y amigos en Olivos, en plena cuarentena estricta.

De hecho ayer no hubo mención a ese episodio. Cerrar filas y mirar hacia adelante. Repasar lo que se hizo y lo que se hará, fue el mensaje que recogieron en La Plata intendentes, candidatos a diputados nacionales, concejales, diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, la mayor apuesta del Frente de Todos de cara a las elecciones de medio término.

A ellos les habló también el Presidente: “Yo quiero pedirles que no vayamos con dudas en la campaña, porque la pandemia fue un gran obstáculo para hacer las cosas con la velocidad que queríamos hacer, pero no se olviden todos los que hicimos, ya que fueron inmensas todas las medidas que tomamos”, destacó al ponerle punto final a una cumbre oficialista desde la que también disparó varios dardos contra el macrismo: “Cada vez que estoy en el gobierno me toca levantar el default que otro dejó. Default que dejaron los que ahora dicen que a Macri solo se lo cruzaron alguna vez”, dijo.

“Cuando llegamos, el 70 por ciento de la obra pública estaba parada. Habían hecho un maravilloso negocio los paladines de la ética”, ironizó el primer mandatario para después calificar a sus predecesores como “ladrones de guante blanco”.

Apeló también a una analogía con el debate por la ley de etiquetado frontal para comparar que si los candidatos opositores tuvieran etiquetado “a pocos les quedarían ganas de consumir lo que ese etiquetado contiene” y, en clara alusión a Mauricio Macri, enumeró: “Si tuviera etiquetado, ese etiquetado diría: ‘Este envase contiene un presidente que armó una mesa judicial que persiguió opositores; un presidente que nombró jueces de la Corte por decreto, un gobierno que por decreto borró centenares de leyes, contiene un gobierno que nos endeudó en 45.000 millones con el fondo”.

Para el Presidente, “la puerta de salida está ahí nomás” y pidió a quienes lo escuchaban “salir y caminar con toda la esperanza. Hay otra vida, pero la vida que queremos no es la que nos precedió” porque “esa fue una vida en la que unos pocos pícaros disfrutaron y millones sufrieron”, lanzó en otra referencia al gobierno anterior.

Quien también apuntó a los “vivarachos” de la oposición fue Máximo Kirchner, el primer orador del acto que reunió a unos 400 dirigentes. Entre ellos, los precandidatos a diputados nacionales por la Provincia, Daniel Gollan y Victoria Tolosa Paz. También el precandidato a diputado provincial, Ariel Archanco, y Guillermo Escudero y Luis Arias, que competirán por una banca en el Concejo en la interna platense del frente oficialista. “El aporte solidario de las fortunas, que quienes más tenemos tuvimos que pagar. Por eso ahora hay más recursos para invertir en pymes, recursos sanitarios. Hay que construir mayorías. Se logra organizando, debatiendo y gestionando sin tener miedo a ninguna tapa del diario”, sentenció el líder de La Cámpora.

El jefe de los diputados oficialistas admitió además que “nunca pensamos que había Macri o Vidal para ocho años. Siempre trabajamos para que sean cuatro. Esa arquitectura requiere de equilibrios políticos, pero si ese equilibrio fagocita la gestión tenemos un problema”, avisó en un tramo del mensaje en el que también apeló a “dejar de lado las internitas y las vanidades” por el poder.

Después fue el turno de Axel Kicillof, que reconoció el desafío que representa esta elección para su gobierno. Sobre todo por el impacto que tendrá en la composición del Senado bonaerense, donde hoy Juntos por el Cambio tiene la mayoría de 26 bancas y el Frente de Todos, 20: “Necesitamos conseguir una mayoría en el Senado de la provincia de Buenos Aires”, dijo el Gobernador. Y, como quienes lo precedieron en la palabra, se despachó contra el macrismo y María Eugenia Vidal: “El suyo fue un gobierno ausente. Teníamos un gobierno que no venía a La Plata. Cuando venían parecía una excursión turística”, acusó Kicillof, que además pidió una nueva ley de coparticipación porque la actual “es injusta con la provincia de Buenos Aires, es desigual”.

La muestra de unidad ensayada ayer tuvo lugar el mismo día en el que Kicillof habilitó las reuniones de más de cien personas en espacios abiertos.

Y fue el disparo de largada para el tramo final de la campaña.