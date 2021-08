Piden que Educación genere un plan de estudios para los alumnos superdotados

En una audiencia en la que participaron los padres de Benjamín, el nene de 6 años con una capacidad intelectual superior al término medio y a quien se le negaba la posibilidad de pasar a tercer grado, y autoridades de la dirección general de Cultura y Educación, se enfatizó en la prioridad de atender el interés superior del niño. Durante la reunión, la abogada de la familia del menor solicitó a la cartera de enseñanza que se cumpla con el programa de estudios que debe contemplar la situación de los chicos superdotados.

El juez Federico Atencio ya había hecho lugar a una acción de amparo presentada por los padres de Benjamín para que se le permitiera al nene cursar tercer grado luego de aprobar segundo, como alumno libre, en una escuela de la Ciudad de Buenos Aires. En junio pasado el magistrado resolvió en favor de la familia, en oposición a la medida que se había adoptado desde el ministerio de Educación de no permitir la promoción, lo que obligaba al chico a repetir segundo grado, un curso que ya lo había aprobado, como se dijo, bajo la modalidad de libre.

Contó Soledad Heith, la madre de Benjamín, que el nene “quiere conocer al juez, que es la única persona que lo protegió, el que le está dando la oportunidad de estar en tercer grado”. Por esa razón, el niño lo visitará en su despacho el lunes de la semana que viene.

En relación a los resultados de la audiencia de ayer, Heith dijo que “más allá de la buena voluntad del ministerio, sigo sin creerles nada, por lo menos hasta que vea que tienen un área específica que trabaja con los chicos superdotados”.

Por su parte, tras el encuentro, fuentes de la cartera educativa consultadas por este diario sobre el caso indicaron que “sobre este tipo de situaciones se trabaja internamente con las familias y con los organismos que correspondan, pero sin hacer declaraciones en los medios”.

La abogada Fabiana Rogliano, quien patrocina a la familia del nene que asiste al colegio CEDI de Gonnet, solicitó a la dirección de Cultura y Educación durante la audiencia que “cumpla con el programa de estudios para Benjamín, el cual debe contemplar sus altas capacidades”.

Asimismo, se subrayó la necesidad de que se ponga en marcha un plan especial atender las demandas de los chicos con altas capacidades, que representa, según puntualizó Heith, el 2 por ciento de la población.

Rogliano remarcó que “la dirección general de Escuelas debe poner en valor un plan específico para las altas capacidades, las que desde el año 2007 y luego de la reforma educativa, fueron dejadas de lado”.

Heith señaló, en ese sentido, que su hijo sigue en tercero por una orden judicial y se preguntó: “¿qué puede pasar el año que viene si no cumplen?”.

La pelea de la familia de Benjamín se inició en diciembre pasado, tras haber aprobado el nene segundo grado, y cuando solicitó matricularlo en tercer grado. El CEDI aceptó el pedido, pero el 8 de junio se conoció la resolución de la cartera educativa que establecía que el alumno cursara segundo grado, y discontinuara, a mitad de año, su paso por tercer grado.

Ante esa situación, la familia resolvió recurrir a la Justicia y presentó un amparo al entender que la cartera educativa no contemplaba la particular situación de Benjamín y que con la disposición no sólo perjudicaba su proceso pedagógico sino que también le provocaba angustia y frustración.