“Batman” denunció el robo de televisores donados al Niños

Al menos seis televisores que habían sido instalados en una sala del Hospital de Niños de La Plata remodelada con aportes de la comunidad, entre ellos los de “Batman Solidario”, desaparecieron en las últimas horas.

El personaje denunció en forma pública que el robo “no pudo haberse concretado sin la complicidad de personal del Hospital”.

Los televisores habían sido donado por “Batman” en el marco de las acciones que emprende en favor del Hospital y otras entidades.

El “superhéroe” la pasó mal hace poco con otro robo. Hace pocas semanas iba vestido “de civil” y fue asaltado a metros del hospital. El ladrón se llevó su campera.

“Buenas noches gente de bien. Les escribo para informarles una noticia que, justamente por ser gente de bien, no les va a resultar nada agradable”, empezó contando en su perfil de Facebook. “Hace cinco días me enteré por un amigo, que tiene un familiar trabajando en nuestro Hospital, que faltaban todos los LCD que instalamos en la Sala 6, la cual como recordarán, junto a la Sala 5 fueron no solo equipadas en cada uno de sus boxes con un LCD de 32 pulgadas, sino que fueron refaccionadas a nuevo, cambiando griferías, luminarias, pisos, pintura, etc.”, agregó.

Con bronca y pesar, Batman contó que “quiero contarles que antes de realizar esta publicación, me comuniqué con directivos y personal para corroborar la noticia y efectivamente fue así. La sala había sido clausurada desde antes de la pandemia debido a una filtración en el techo, por lo que se realizaron distintos trabajos de refacción, lo que hace que se descarte por completo que los autores de este hecho lamentable hayan sido padres. Esto lo transforma en algo aún mucho más grave y despreciable”, afirmó.

“Durante los más de ocho años que visto el traje, he recibido denuncias de que desde dentro del hospital desaparecen elementos y hasta insumos. Incluso, en varias oportunidades he leído comentarios de ustedes diciendo `ojalá no se los roben´ luego de publicar alguna mejora o instalación de algún artefacto, pero jamás hice alusión a ello. En este caso decidí hacerlo porque se robaron elementos comprados por nosotros, con mucho sacrificio”, apuntó.

Más adelante, contó que este jueves fue denunciado el hecho ante la Policía y por el momento no hay registro de cámaras del robo. “Por último, quiero decir, a título personal, que este hecho es imposible que se haya podido realizar sin la complicidad de miembros del personal del hospital y que se podría haber evitado”, señaló.