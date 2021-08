Majo y Vicky Granatto otra vez en acción

Se jugará hoy, desde las 16, la tercera fecha del torneo metropolitano de hockey femenino. En lo que respecta a Primera División, Santa Bárbara “A” visitará a Banco Nación. Ambos equipos totalizan dos puntos, como producto de sendos empates, mientras que dicho encuentro marcará el retorno de Majo y Vicky Granatto después de cumplir los plazos de aislamiento, que indica el protocolo de Covid para aquellas personas que regresan al país desde el extranjero. Cabe recordar que ambas jugadoras del conjunto verde obtuvieron la medalla de plata tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. A continuación se detalla el resto de los compromisos de los distintos clubes platenses en las diferentes categorías:

Primera B: Santa Bárbara “B” (4 puntos) vs Quilmes (4).

Primera C2: San Luis “A” (1) vs Tristán Suárez (3) e Hindú (6, puntero con Ferro) vs Universitario “A” (3).

Primera D1: Universitario “B” (4) vs Regatas de Avellaneda (4).

Primera D2: San Patricio (6, único puntero) vs Estudiantes “A” (4, escolta).

Primera D3: Liceo Militar (1) vs Santa Bárbara “D” (0).

Primera E1: Monte Grande “B” (6, puntero junto a Mitre “B”) vs Universitario “C” (1), San Martín “B” (4) vs Santa Bárbara “F” (1) y Universitario “D” (1) vs La Martona (3).

Primera E2: Santa Bárbara “E” (1) vs Deportivo Francesa “B” (4) y Las Cañas RC (1) vs San Luis “B” (1).

Primera E3: Estudiantes “B” (0) vs Italiano “C” (4).

Primera E4: Santa Bárbara “C” (4) vs CASI “C” (6, puntero con Ferro “B”, La Salle y SITAS “B”).

Primera F1: San Telmo (0) vs Gimnasia (6, líder junto a Puerto Bellini e Hindú “B”).

Primera F2: Everton (6, puntero con Los Pinos, SAGLZ “B” y Pucará “C”) vs Monte Grande “C” (0).