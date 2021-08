Fuerte crítica por la demora en la aplicación de la segunda dosis: "Es un fracaso"

"Es una materia aplazada, no con uno sino con un cero". El infectólogo Eduardo López, quien integra el grupo de especialistas que asesora al presidente Alberto Fernández, criticó muy duro la marcha del plan de vacunación, haciendo hincapié en la demora que se viene registrando en la aplicación de dosis. "Tener 5 millones de vacunas en heladeras es una barbaridad, un fracaso del sistema", aseguró.

"Es una barbaridad, porque tener 5 millones de dosis guardadas en la heladera es un fracaso del sistema de los que tienen que aplicar vacunas. La mejor vacuna es la que está colocada e el brazo y la peor es la que no se coloca. Es un probelma que realmente las jurisdicciones no lo pudieron explicar", indicó el especialista en declaraciones a la prensa.

Respecto de cuál podría ser una de las razones de esa demora que se viene dando desde hace semanas, el especialista indicó que "los vacunatorios los sábados y domingos o atienden poco o están cerrados. Porque de las 300 ó 400 mil dosis, los fines de semana cae a 100 ó 120 mil".

"Argentina todavía no tiene la Delta circulando de forma comunitaria. Sí la tiene Israel y otros países de Europa. Ahora, esos países han visto que con dos dosis en algunos grupos no alcanza. O sea que se necesita una tercera dosis. Argentina tiene una obligación y una necesidad de aumentar el ritmo de vacunación. Y esto es clave, porque no podemos discutir la tercera dosis cuando no tenemos la segunda", sentenció.