“Pechito” López, un piloto con ambición y perseverancia sin frenos

Uno de los sueños de José María López en su dilatada campaña era, sin duda, ganar las 24 horas de Le Mans, una de las míticas competencias del automovilismo internacional, y lo concretó con una nueva muestra de su ambición sin frenos. Pechito emuló la hazaña obtenida en 1954 por el gran José Froilán González junto al francés Maurice Trintignant al comando de una Ferrari 375.

“Mucho trabajo, esta competencia es muy dura, y cuando sufrís como nosotros en los años anteriores creo que es realmente especial. Claro que como suele decirse, la primera siempre es muy especial”, fueron sus sensaciones.

Consultado sobre el momento más complicado de la carrera, López respondió que “fue subirme al coche justo por la noche cuando perdimos el liderazgo. Creo que resultó ser la mejor parte para mí, volví a estar adelante y me alejé un poco. Eso fue bueno”.

“Luego, al final, cuando tuvimos el problema de combustible tuvimos que hacer muchas cosas en el coche. Fue muy estresante”, agregó el argentino.

El piloto cordobés siempre apuntó alto. Ya en 2010 estuvo a punto de tripular nada menos que un F1, pero el proyecto se frustró por problemas de la escudería US F1 Team.

Antes corrió mucha agua bajo el puente en la vida de Pechito López, quien llegó al mundo el 26 de abril de 1983, en la ciudad cordobesa de Río Tercero, y realizó las “divisiones inferiores” dentro el automovilismo, trazando un paralelismo con el fútbol, en 1993 cuando comenzó a competir en Karting.

En 1994 llegó a las pistas de asfalto, con mayor exigencia física, y ese mismo año participo de un seminario internacional de karting en el “Ayrton Senna” de Brasil.

Entre 1995 y 1997 compitió en los campeonatos Sudam Pre-Junior (125CC), Sudam Juniors (125CC), Sudam Seniors (125CC), Internacional Seniors (100CC) y todos los campeonatos argentinos, obteniendo 3 subcampeonatos en 125CC, un subcampeonato en 100CC y además, dos Copas Master.

En 1998 participó del Campeonato Panamericano en Venezuela y del Campeonato Senior 125 CC, alcanzando la tercera posición. En 2001 abandonó su etapa del Kart para pasar al automovilismo. Participó en el Campeonato Europeo de Fórmula Renault 2000 con el equipo Lucidi, en lo que resultó ser el último proyecto serio desde Argentina para instalar a un piloto a la máxima categoría.

En dicho equipo también se encontraban sus compatriotas Esteban Guerrieri y Mariano Altuna, y en 2002 pasó al equipo CRAM, con el que obtuvo el Campeonato Italiano de Fórmula Renault 2000 y el cuarto puesto en el Campeonato Europeo participando sólo en el 60 por ciento de las carreras.

En 2003 fue campeón europeo de la Fórmula Renault V6 3.5, y en el país logró los títulos de TC2000 (2008 y 2009) y sumó cuatro triunfos en el TC. Ese año estuvo a punto de consagrarse campeón tripulando un Torino cuando faltando apenas diez giros se despistó en el autódromo porteño.

En 2009 fue campeón de Top Race V6, y en enero de 2010, fue confirmado como uno de los pilotos de la nueva escudería US F1 Team de la Fórmula 1, capitaneada por el periodista Peter Windsor, pero Pechito recibió la mala noticia de que el equipo no podría competir en la máxima categoría, ya que no daban los tiempos.

Pechito no se desvió de sus ambiciones y fue campeón del Súper TC2000 en 2012, con 13 triunfos. En 2017 ingresó en el equipo Toyota del Mundial de Resistencia, y corrió también en la Fórmula E.

Otro de los mojones en la historia de López fue la triple corona que logró en el Mundial de Turismos (WTCR), ya que ganó los campeonatos de 2014, 2015 y 2016, con Citroen C4.

Y lo último, el título en el WEC, que ganó en 2020 con Toyota, junto al británico Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi. Esta fue quinta participación del piloto argentino, de 38 años, en la prueba con el Toyota GR010 Hybrid número 7 que se impuso en la 89na edición de la carrera de resistencia, que se corre anualmente en el circuito francés de la Sarthe, que tiene una longitud de 13.626 metros. En esta edición 2021 aventajó al coche 8 del mismo equipo, que pilotearon los ganadores del año pasado: el suizo Sebastian Buemi, el nipón Kazuki Nakajima y el australiano Brendon Hartley.

Es la carrera de automovilismo de resistencia más prestigiosa del mundo, y reúne a pilotos y equipos de diferentes campeonatos nacionales e internacionales.

Las 24 Horas de Le Mans, en suma, fue la frutilla del postre y la confirmación de que a Pechito López nada lo detiene.