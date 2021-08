Daniel Gollan salió al cruce de un asesor del presidente Fernández: “No tiene conocimiento de cómo se maneja una pandemia”

El precandidato a diputado, y ex ministro de salud bonaerense Daniel Gollan criticó a Eduardo López, quien había cuestionado la demora en la aplicación de las vacunas contra la COVID-19.

El precandidato del el Frente de Todos, Daniel Gollan le respondió al infectólogo Eduardo López por sus críticas sobre las demoras en la distribución de vacunas de coronavirus, y le dealzo que López “no tiene conocimiento para manejar una pandemia de esta proporción”.

“Eduardo López es un buen infectólogo, pero no tiene conocimiento de la dinámica de cómo se maneja una pandemia de esta proporción. Él en un escritorio dirá ‘uy, tenemos 5 millones’... Bueno, no, yo me sentaría con el señor López y le explicaría la dinámica”, dijo el precandidato en diálogo con un promama radial.

López fue desde el comienzo de la pandemia una de las caras visibles del comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández para la adopción de políticas preventivas contra el coronavirus. Este lunes, el médico se había quejado por las 5 millones de vacunas que están “guardadas en heladeras” y calificó esa situación como un “fracaso del sistema”.

“La mejor vacuna es la que está colocada en el brazo y la peor es la que no se coloca. Es un problema que realmente las jurisdicciones no lo pudieron explicar”, había dicho el especialista ante la inminente propagación de la variante Delta.

Ese comentario provocó la reacción del ex ministro de salud bonaerense Daniel Gollan, quien dejó su cargo semanas atrás para enfocarse en la campaña.

El médico del Frente de Todos sigue formando parte del comité asesor del gobernador Kicillof, e intentó explicar los retrasos en la aplicación de las vacunas.

“Primero es la logística. Hay que distribuirlas en 300 ciudades y 2.000 localidades y eso hace un delay (demora) de dos o tres días obviamente. Pero nosotros hoy estamos aplicando entre 120 y 130 mil dosis diarias de componente 2, lo cual es una barbaridad y eso está atado a los tiempos de la primera dosis”, aclaró Gollan.

Desde su mirada, el ex ministro de Salud dijo que el Gobierno está respetando los tiempos de espera entre las dos dosis: “Yo no puedo apurar de 21 a 28 días una Sinopharm, no puedo apurar más dos meses una AstraZeneca... y como siguen llegando más vacunas, obviamente hay un stock”.

Gollan ratificó que es necesario mantener un stock ante la “inminente posibilidad” de comenzar a vacunar a los adolescentes de 12 a 17 años sin comorbilidades. “El día que se libere hay que salir a vacunar rápidamente. Tenemos que tener stock”, insistió.

Gollán no fue el único que se pronunció sobre el lento avance de la vacunación. En un comunicado, el Ministerio de Salud de la Nación ya le había respondido al doctor López que la campaña está “lejos de ser un fracaso”. Al respecto, indicó que “el proceso de sacar las vacunas de Ezeiza, controlar la temperatura, volver a empaquetar, mandar a las provincias y que las provincias lo distribuyan a todos los vacunatorios de su territorio es un gran logro del sistema”.

En la misma línea, el gobernador Axel Kicillof rechazó que la provincia “guarde o demore la distribución de las vacunas” contra el coronavirus y remarcó la complejidad del operativo de llegar con las dosis, en un distrito con 135 municipios, algunos “con calles de tierra y problemas de conectividad”.

No me gustan las comparaciones, no son odiosas sino que son imposibles, pero la idea de algunos medios es que en la Ciudad se vacuna rápido y eficientemente, y en la provincia no”, dijo el mandatario al encabezar una conferencia de prensa por la situación epidemiológica en Casa de Gobierno, en la ciudad de La Plata, junto al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

”No es necesario aclarar que 200 kilómetros no es lo mismo que 307 mil kilómetros cuadrados, que 135 municipios no son lo mismo que un solo municipio. No es lo mismo vacunar donde hay calles de tierra, problemas de conectividad, pero como no se ha comprendido, solo voy a marcar que recibimos 17 millones de vacunas y que hemos aplicado 15 millones”, concluyó Axel Kicillof.

Según cifras oficiales, con el arribo del último lote de 650 mil vacunas de Sputnik V este martes, la Argentina superó la barrera de las 48 millones de dosis recibidas, de las cuales 44.491.834 dosis fueron distribuidas entre las provincias y se aplicaron 39.605.804