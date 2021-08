El mundo habla de los "carpinchetos" de Nordelta: "Los ricos de Argentina irritados por nuevos vecinos”

La "guerra" entre carpinchos y vecinos de Nordelta ya se hizo internacional. Primero fue la Embajada de Japón la que en su cuenta oficial de Twitter difundió un hilo de tuits para reafirmar lo que significa esa especie para sus ciudadanos, y para revalorizar el lugar que los carpinchos ocupan en su idiosincrasia, compartieron algunos datos vinculados a estos roedores herbívoros. Incluso en un programa de TV japonés hicieron referencia al caso argentino.

Ahora el episodio de los "carpinchetos" -denominados así por tratarse de animales que habitan en el selecto y exclusivo barrio de Tigre- llegó al prestigioso diario del Reino Unido The Guardian, donde así titularon una nota: “¿Ataque de roedores gigantes o guerra de clases? Los ricos de Argentina irritados por nuevos vecinos”. En el artículo periodístico se da cuenta de la voz de un especialista que da detalles de cómo son estos animales.

“Suelen tener hasta seis crías por camada. Comen kilos de vegetación por día; esto no solo hace que muchas veces destrocen los jardines, sino que el excremento también pasó a ser un problema. La Dirección de Flora y Fauna no nos deja ni tocarlos, igual tampoco queremos que le pase nada a ningún carpincho, pero la situación es insostenible y por ahora las autoridades no nos dieron una solución. Queremos que les den un tranquilizante y los trasladen hacia otro lugar”, cita a Gustavo Iglesias, uno de los vecinos afectados, en un testimonio que rescata del diario La Nación.

El periódico describe que Nordelta tiene a la naturaleza “en lucha” contra los residentes y hace hincapié en la polarización política en la Argentina, hasta en la discusión por los carpinchos: “En la Argentina políticamente polarizada, los peronistas ven a Nordelta como el enclave de una clase alta ansiosa por excluir a la gente común, y con ironía algunos han retratado a los carpinchos como una vanguardia roedora de la lucha de clases”.

Cabe destacar que uno de los casos que desató la polémica, donde hubo varios famosos involucrados, es el de la perra Oreo, una schnauzer mini que fue mordida por un carpincho. La dueña de la mascota contó que “escuché gritos desgarradores. Me asomé por la ventana y vi a un carpincho con Oreo en la boca. Había dos; creemos que eran un macho y una hembra y ella estaba embarazada, por lo que el macho la defendió, aunque no sé de qué porque Oreo no hizo nada. Luego yo salí y los carpinchos se escaparon al lago”.

Por este ataque, la perra sufrió heridas en el estómago y en las patas traseras, por lo que debió ser atendida por una veterinaria. Claro que el mayor temor es que estos roedores puedan atacar a un niño, pese a que los expertos aseguran que no atacan a las personas.

Por otro lado, vale destacar que uno de los famosos que reside en ese barrio dio a conocer una graciosa anécdota. Se trata de Darío Barassi, una de las "víctimas" de los ataques de carpinchos, quien contó: “Se me metió un carpincho en mi casa. Me encerré en el cuarto y lo googlée. La agarré a mi hija, y le pregunté a Siri: ¿qué es un carpincho? Abajo quedó Luli (su pareja) con una escoba peleando”.