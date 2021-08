Tolosa Paz, de campaña tras el voto “difícil” del Interior

Si hay un voto que se considera “difícil” para el oficialismo, es el del Interior bonaerense. Por eso, por partida doble, el Frente de Todos marcó presencia en distritos de la Quinta y Cuarta secciones electorales de la mano de la candidata a diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, y de la vicegobernadora Verónica Magario.

Tolosa Paz recorrió los municipios de Rauch, Las Flores y Tandil. Por su parte, Magario estuvo en Carlos Casares y se quedará hasta el jueves recorriendo distritos del noroeste.

En ambas secciones se eligen senadores, una de las apuestas centrales del gobernador Axel Kicillof para dar vuelta la relación de fuerzas en el Senado donde la oposición tiene mayoría.

Tolosa Paz estuvo además en Pergamino, otro distrito del interior de la Segunda sección, donde dijo que la agenda argentina es la de “seguir generando incentivos a la producción, potenciar las exportaciones y –fundamentalmente- sumar el sello de valor en origen para dinamizar las economías regionales y multiplicar las oportunidades de trabajo”.

Tolosa Paz se manifestó así luego de participar de un encuentro de trabajo con productores y referentes locales de la Federación Agraria y del sector empresarial, que compartió con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y pergaminense Jorge Solmi, y del diputado y ex presidente del bloque de concejales del FPV-PJ de Pergamino, Lisandro Bormioli.

Del encuentro participaron también Leticia Conti, primera precandidata a concejala; Naldo Brunelli, precandidato a diputado provincial; Micaela Morán, actual diputada provincial y precandidata a una banca nacional; el intendente de San Andrés de Giles y precandidato a diputado provincial Carlos Puglelli; y Jesús Gómez (UOM).

“Nosotros no creemos en los brotes verdes que alguna vez nos contaron quienes hoy ni siquiera se animan a debatir de cara a la sociedad, sino en el esfuerzo de trabajar leyes que permitan dar señales claras de hacia dónde vamos, con previsibilidad para todos los actores, en materia de reactivación productiva”, lanzó Tolosa Paz.

Por otra parte, apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri. “Le preguntaría si es consciente del daño que generó en la Argentina” al habernos “endeudado por 100 años” para “rifarse 57 mil millones de dólares que quedaron en la nada”. Tolosa Paz aseguró que “no hay autopistas, no hay trenes, no hay máquinas” y criticó a Macri porque “no usó esa plata para prestarle a alguna rama o sector para que produzca, y sin producción no hay oportunidades”.

En tanto, la vicegobernadora Magario pidió a los ciudadanos “recuperar la esperanza” en que será posible superar las consecuencias del coronavirus, pronosticó que hacia fines de septiembre la Provincia estará cerca de alcanzar la denominada “inmunidad de rebaño” y aseguró que en el último trimestre del año los estudiantes podrán “recuperar” los contenidos educativos que les faltó consolidar por la pandemia.

“Después de la Covid hay que reconstruir a la Argentina, fundamentalmente con alegría y esperanza; volvamos a recuperar la esperanza, saquémonos la tristeza y el miedo, que hay hombres y mujeres capaces de dar vuelta la historia. Lo vamos a hacer en conjunto, con los comerciantes, los productores, los profesionales, los rotary, los clubes, los museos y todos los representantes de la sociedad”, dijo con la vicegobernadora durante una visita a Carlos Casares junto al intendente Walter Torchio.