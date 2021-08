¿Cuál fue el gesto de Lali Espósito a Tini Stoessel en La Voz que disparó los memes en las redes?

Nunca se pelearon ni se criticaron públicamente. Sin embargo, en el universo de la música pop argentina, Lali Espósito y Tini Stoessel llevan varios años enfrentadas. No solo porque tiene historias similares, ya que ambas saltaron a la fama por actuar en tiras juveniles y se abrieron camino como cantantes solistas, sino porque tuvieron un novio en común: Peter Lanzani.

Y desde que en 2013 la ex protagonista de Violetta confirmó su romance con el actor, que fue el noviecito de la adolescencia de Lali, entre sus respectivos clubes de fans se generó una eterna rivalidad. Y no importó que en más de una ocasión las chicas dijeran que no tienen ningún problema personal, ni que hayan compartido escenario en el Festival Únicos que se realizó en España en 2019, en el público se había generado una grieta.

Pero en la última gala de octavos de final de La Voz Argentina, Lali aprovechó que la santacruceña Camila Garay interpretó "Miénteme", uno de los últimos temas que sacó Stoessel junto a María Becerra y que se convirtió en un éxito mundial, para dedicarle un simpático gesto. Luego de darle su devolución a la participante y destacar que cantó "un temazo", cerró su discurso con el "Tini, Tini, Tini", característico de las canciones de su colega, y le mandó un beso mirando a cámara.

El guiño revolucionó a las redes sociales y no tardaron de aparecer cientos de memes con lo que los seguidores de las artistas expresaron su emoción. Además, horas antes habían tenido un acercamiento en las redes sociales. Tini compartió una serie de imágenes de su estadía en Miami y en una se mostró junto a un productor musical muy querido por Lali. Por eso, la protagonista de Sky Rojo no lo dudó y le dejó un comentario. "Dale muchos abrazos a Leo por mí", escribió y su colega le respondió con un emoji de corazón y le pidió que fuera a Estados Unidos para encontrarse con ellos.

Meses atrás, la autora de Fresa y 22 declaró que le gustaría trabajar con Lali. "Estaría bueno juntarnos a tomar algo, a charlar de la vida y también hacer un tema... Que suceda eso de poder conocernos porque nunca tuvimos la posibilidad de sentarnos y charlar de la vida. Eso también sería lindo que nos suceda", sostuvo y reveló que suelen responderse las historias de Instagram, algo que sus seguidores no pueden ver.