Si había un protagonista de Estudiantes que necesitaba un gol como el de la otra noche, ese era Nicolás Pasquini. Y es que su conquista personal, perfecta en la ejecución y en el resultado, sirvió no solo para dar el primer golpe ante San Lorenzo sino también para comenzar a reencauzar un presente que venía algo complejo, siempre marcado como uno de los hombres más cuestionados en el Pincha de Zielinski.

Ahora, con otros tres puntos en el bolsillo, el utilitario León irá en busca de otros tres a Córdoba, donde medirá fuerzas con Talleres, otro de los equipo que está en la cima, pero con un estilo diferente al del Ruso.

Al respecto, Nicolás Pasquini dialogó con este matutino y se metió de lleno en un debate histórico en cuanto a las formas, hoy dentro de un Estudiantes que no juega “lindo”, pero que juega bien y suma, el deseo de cada entrenador.

- Venís de Lanús, un equipo marcado dentro de los que juegan “lindo”. Y a este Estudiantes se lo marca por lo contrario, pese a que juega bien. ¿Cómo ves ese debate del fútbol, a veces inútil, entre el “juego lindo” y el “juego feo”?

- Son dos estilos diferentes. Venía de estar con técnicos que arriesgaban más, que se basaban más en la posesión. Y por ahí acá en Estudiantes el juego es más directo y de no arriesgar tanto. Pero es obvio que estamos jugando bien. Tenemos jugadores de buen pie. Somos muy sólidos en defensa. Recibimos muy pocos goles. Somos muy fuertes en pelota parada. Y la verdad que acá no importan los estilos. Se puede jugar bien de varias formas. Somos un equipo muy duro para todos. Cuando estamos bien, somos complicados para todos. Por ahí no tenemos un juego muy lindo, pero tenemos jugadores de buen pie, que cuando están bien, te pueden manejar el partido.

- Por ahí te costó un poco al principio. ¿Cuánto tuvo que ver la banca de Ricardo Zielinski y ahora la competencia interna, con este último mercado de pases en el que llegaron otros nombres importantes?

- Sí, es verdad que me costó al principio. El Ruso tuvo mucho que ver, aunque no haya tenido charlas con él. Sentí el apoyo desde seguir bancándome y poniéndome de titular. Eso para el jugador es importante. No hay mejor manera de encontrar tu nivel que jugando. En este mercado llegó el Vasco, que puede jugar de lateral. También está Juan, que está jugando de volante. Es importante también tener competencia porque no te permite relajarte ni un segundo. Y también la competencia es muy buena para el equipo en general. Eso potencia al grupo. Y es muy bueno.

- Sos uno de los más experimentados, ¿cómo se le explica a los más chicos este mundo del fútbol tan histérico, en el que si hacés un gol sos un fenómeno y si errás dos pases no servís para nada? ¿Qué les dicen?

- Ellos ya conocen la crítica. Quizás no a ellos, pero por ahí leen algún comentario que se le hace a otro jugador y saben que puede suceder. Lo nuestro va más en cuando se equivocan en un pase. Tratar de corregirlos y alentarlos. De decirles que van a errar mil pases más en su carrera. Pero que lo importante es seguir trabajando y mirando hacia adelante. Equivocar, se van a equivocar todos.

- Da la sensación de que en el fútbol se disfruta poco y ya hay que pensar en el partido que viene. ¿Qué imaginás del cruce con Talleres en Córdoba, donde van a jugar dos de los tres punteros?

- Que va a ser un partido muy duro, como son todos los de este torneo. Sabemos que son todas finales para nosotros. Están punteros también. Va a ser un partido muy importante. Pero más allá de lo que pueda hacer Talleres, que sabemos que tiene grandes jugadores, creo que tenemos que hacer un buen papel nosotros. Tratar de estar sólidos en todas las líneas. Intentar manejar la pelota. Crear situaciones y tratar de aprovecharlas. Traer un buen triunfo de allá sería un paso muy importante.

- ¿Se puede pensar más allá?

- Todos van a decir que no. Pero uno sueña. Se motiva. Ves que está arriba y soñás con pelear hasta el final. Con meterte a una copa. Y eso es a lo que apuntamos.

EL GOL: DESAHOGO Y NECESIDAD

Ante San Lorenzo, el ex Lanús consiguió, según sus palabras, “sacarse la mufa”. Y es que más allá de convertir su primer grito con la camiseta de Estudiantes, parece de a poco volver a ser aquel que llamó la atención en el Granate años atrás.

“La verdad que lo disfruté mucho (por el gol). Hacía rato que tenía muchas ganas de convertir con esta camiseta. Sacarme un poquito la mufa. Se dio y estoy muy contento por el triunfo”, explicó en diálogo con El Equipo Deportivo, en FM La Redonda.

“Lo primero que pensé es que tenía tiempo. Si bien me venía saliendo el del rebote, tuve un tiempo para pensar. Y pensé en tratar de agarrarla bien y que vaya al arco. Nada más”, recordó en cuanto al instante previo de un remate con la fuerza y precisión indicadas.

En cuanto al peso que traía, por no poder convencer desde el rendimiento personal, sostuvo: “No estaba jugando como quería. Y eso a uno lo bajonea mucho. Todos sabemos que en este ambiente, cuando las cosas van mal, por ahí se critica. Y nosotros como jugadores tenemos que saber llevar esos momentos. Y seguir trabajando. Tarde o temprano los resultados llegan”, indicó. “Por ahí ahora me estoy sintiendo mucho mejor. Estoy más cerca del nivel y de lo que puedo dar. También influye mucho el rendimiento del equipo. Estamos pasando por un muy buen momento. Y todo tiene que ver con todo”, completó.

LA BANCA DE ZIELINSKI: CLAVE

Como se dijo, Pasquini no la pasó bien en sus primeros meses en Estudiantes. Y es que pese a la imposibilidad de contar con el público en UNO, su rendimiento lo tuvo siempre entre los más cuestionados de un plantel que estuvo en la pelea en todo momento. Al respecto, quien también jugara unos años en Atlanta destacó la importancia de Zielinski, que siempre confió en su juego y en sus capacidades.

“Obviamente se siente el apoyo del técnico. Tranquilamente podría haber salido”, manifestó. “De hecho me tocó salir algunos partidos. A uno eso lo bajonea. Pero también le da un empujón para seguir entrenando y buscar un buen nivel. Hoy la verdad que me siento muy bien. Siento que puedo dar más. Y estoy en busca de eso”, remarcó.

Esa muestra de apoyo para el lateral llegó desde su continuidad.

“No tuve charlas con Ricardo. Pero sí sentí que me bancó por seguir apostando por mí, por seguir desde el arranque. Eso lo sentí. Y es lo que me motiva en el día a día para ir en busca de más”, concluyó.