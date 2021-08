Inminente anuncio de los resultados de los estudios de combinación de vacunas

Los primeros resultados de los ensayos realizados tanto en la provincia de Buenos Aires como en el distrito porteño para evaluar la posibilidad de combinar vacunas de distintos laboratorios serán dados a conocer mañana, según confirmó esta tarde la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

El anuncio será realizado tras un encuentro que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la titular de la cartera sanitaria mantendrán mañana con el ministro bonaerense Nicolás Kreplak y el porteño Fernán Quirós, donde compartirán las conclusiones del estudio colaborativo coordinado por la cartera nacional en conjunto con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF).

"Mañana, con la información preliminar, ya que se seguirá ampliando, con un corte a los 14 y a los 28 días, tendremos esta información que hemos acelerado sobre la seguridad (de la combinación de vacunas). De esta manera, definiremos esta tercera estrategia para completar los esquemas de vacunas Sputnik V durante el mes de agosto, con algunas de las otras vacunas Astrazeneca, Sinopharm o Moderna", indicó Vizzotti. Así lo expresó en declaraciones a la prensa formuladas esta tarde junto a Santiago Cafiero, luego de recorrer obras en el Instituto Malbrán.

Previamente, en declaraciones formuladas a El Destape Radio y a AM750, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, había señalado que "probablemente mañana" se podrían presentar "los resultados del informe sobre la combinación de vacunas que se hizo en la provincia y en Capital" (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-8-3-9-12-0-sputnik-v-crece-la-preocupacion-de-quienes-no-recibieron-la-segunda-dosis-y-el-gobierno-prepara-un-anuncio-informacion-general). "Somos dos partes de un estudio multicéntrico que coordina Nación, al que se irán sumando más provincias", expuso el ministro de la provincia de Buenos Aires.

Sobre este punto, Vizzotti precisó que ya son cinco las provincias que se sumaron al estudio de combinación de vacunas contra el coronavirus, y precisó que, además de CABA y provincia de Buenos Aires, "ayer comenzó el enrolamiento de voluntarios (para participar de las pruebas) en La Rioja, Córdoba y San Luis".

En tanto, en las entrevistas que concedió durante la mañana, Kreplak detalló que "seguramente esta noche se cierre parte de la información y tendremos el primer informe mañana" y destacó que "ya quedó demostrado que la seguridad es buena, esto quiere decir que mezclar vacunas no tiene mayores complicaciones". "Hoy veremos los anticuerpos que generan y mañana vamos a poder comunicarlos", continuó.

En ese sentido, manifestó que estarán "los resultados de combinar Spuntik V con Astrazeneca y Sinopharm y de seguridad de combinar Sputnik con Moderna", y analizó que, "en cualquier escenario de vacunación, más allá del Covid, que se combinen las vacunas es lo mejor para ganar accesibilidad y no perder oportunidades". No obstante, indicó que, más allá de las propuestas que se hagan desde el Ministerio para combinar en base a los resultados, "la gente va a poder optar si quiere o no combinar vacuna" para segundas dosis.

"Vamos a invitar a las personas a recibir las vacunas que tengamos de componente 2 (en relación a la Sputnik V) o las combinaciones que hayan demostrado seguridad y eficacia", apuntó.

En tanto, este mediodía, el Fondo Ruso de Inversión Directa y el laboratorio Richmond anunciaron conjuntamente que la Argentina contará en agosto con tres millones del segundo componente de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V, fabricados en el país, en tanto que esta semana entrarán en circulación las primeras 150 mil, tras superar las pruebas de rigor realizadas en el Instituto Gamaleya (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-8-3-12-41-0-anuncian-que-en-agosto-habra-disponible-3-millones-de-la-segunda-dosis-de-la-sputnik-v-informacion-general).

Desde el distrito porteño, por su parte, el titular del Ministerio de Salud local, Fernán Quirós, había adelantado que en el transcurso de esta semana estarían los resultados de anticuerpos de la combinación de vacunas. "Para el martes o el miércoles estaremos terminando los análisis de los primeros dos grupos que estuvimos estudiando, que son AstraZeneca y Sinopharm como segunda dosis de la Sputnik. Después de eso, le vamos a poder decir a la ciudadanía cuáles de ellas pueden ser una alternativa", había dicho en una entrevista el domingo con TN.

Aunque todavía no hay anuncios sobre cómo serán los esquemas que se propondrán en base a la evidencia, en el caso de que se utilizara Moderna como segunda dosis de la Sputnik V, fuentes oficiales confirmaron a Télam que de las 3,5 millones de dosis donadas por Estados Unidos, 1.848.000 dosis están garantizadas para los adolescentes de los grupos priorizados.

La combinación de vacunas consiste en utilizar en el esquema de vacunación inoculantes diferentes para la primera y segunda dosis, lo que se denomina esquemas heterólogos. Se trata de una estrategia sanitaria que se está estudiando en diferentes partes del mundo, con bueno resultados de eficacia y seguridad, y que persigue diferentes objetivos.

Por un lado, frente al surgimiento de nuevas variantes, más contagiosas y posiblemente más agresivas (aunque esto está todavía en estudio), la aplicación de la segunda dosis para reforzar la protección se volvió más necesaria y no todos los países disponen de los esquemas completos de la misma vacuna para toda la población. Algunas combinaciones también tienen como objetivo mejorar la eficacia.

Las vacunas desarrolladas contra el coronavirus utilizan diferentes plataformas (tecnología); algunas son a virus inactivado (como la de Sinopharm), otras son de vectores virales no replicativos (como Sputnik V o AstraZeneca) y otras de ARN mensajero (como Pfizer y Moderna).

La semana pasada, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) había informado que la combinación de la vacuna de AstraZeneca como segunda dosis de Sputnik V demostró eficacia contra la infección por coronavirus y ausencia de efectos secundarios en las personas inmunizadas, según los resultados preliminares de un estudio realizado en la República de Azerbaiyán.

Una de las hipótesis de combinación es que si se utilizan distintas plataformas en un mismo esquema puede inducir respuestas inmunes diferentes que podrían ser complementarias. En esta línea se desarrollaron varios estudios combinando AstraZeneca con Pfizer, uno de los cuales se realizó en España (CombiVacS) y fue publicado el 25 de junio en The Lancet. En este ensayo se administró una segunda dosis de Pfizer a 448 personas que habían recibido la primera de AstraZeneca.

Luego de analizar la inmunogenicidad a través de la medición de anticuerpos neutralizantes y el seguimiento de los efectos adversos, los investigadores concluyeron que la combinación "indujo una respuesta inmune robusta, con un perfil de reactogenicidad (efectos adversos) aceptable y manejable".

En el Reino Unido se llevó adelante otro estudio multicéntrico denominado Com-COV que también combinaba Pfizer con AstraZeneca, a la vez que comparaba la respuesta inmune con los esquemas que usaban la misma vacuna para las dos dosis.

El trabajo, que se encuentra como pre-print (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3874014) en The Lancet, concluyó que la respuesta inmune de los esquemas heterólogos fue más alta que la del esquema que sólo usaba AstraZeneca.

Un tercer estudio (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.13.21258859v1) realizado por investigadores de la Universidad del Sarre, en Homburg, Alemania, también encontró que los esquemas que combinaban la vacuna de AstraZeneca y Pfizer tenían una mejor respuesta inmunitaria que dos inyecciones de la misma vacuna.