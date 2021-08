Sputnik V: crece la preocupación de los que no recibieron la segunda dosis y el Gobierno prepara un anuncio

Mientras no cesan las quejas y crece la preocupación de las personas que recibieron la Sputnik V como primera dosis contra el COVID-19 y no saben cuándo les completarán el esquema de vacunación ante el faltante del segundo componente de la vacuna rusa, EL DIA supo que mañana habrá un anuncio conjunto entre Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires (CABA) relacionado con la combinación de vacunas.

Semanas atrás, provincia de Buenos Aires y Nación por un lado, y CABA por otro, iniciaron estudios buscando de qué manera completar la vacunación de quienes fueron inoculados con la Sputnik V, en su inmensa mayoría integrantes de grupos de riesgo por edad, comorbilidad o incluso ambos factores, y a quienes ya se les cumplió el período de 90 días que desde el Gobierno se había anunciado habría entre la primera y segunda vacuna.

Vale recordar que cuando se anunció que se comenzaría a aplicar la vacuna desarrollada en Rusia, el plazo entre ambas dosis, que son complementarias, no superaría los 28 días. Sin embargo, cuando comenzaron los problemas con el suministro del componente 2 se dijo que el esquema toleraba que ese plazo fuera de hasta tres meses. En muchos casos ese tiempo ya se cumplió y no se sabe todavía cómo se seguirá.

"Tengo 75 años y mi esposo 76. El tiene problemas cardíacos y es casi diabético. A los dos nos dieron la primera dosis de la Sputnik V a principios de abril y estamos por cumplir ya cuatro meses" desde esa primera inoculación y todavía no recibieron la segunda, contó Olga Giuliodori.

Los testimonios de este tipo se repiten entre los vecinos que se comunican con el diario, como el de una lectora que hace ya cinco meses recibió la primera vacuna y hasta el momento siguen esperando: "Tengo 75 años y nos vacunamos el 5 de marzo con la Sputnik V y la segunda dosis para nosotros no llega. Tenemos muchos conocidos que se anotaron mucho después y ya tienen la segunda dosis. No sabemos a quiénes nos tenemos que dirigir".

"El 16 de abril recibí la primera dosis de la vacuna Sputnik V y sigo esperando la segunda dosis. Fui operada de cáncer, soy diabética y tengo colesterol", relató Susana Camilión, próxima a cumplir 67 años.

También se comunicó con EL DIA Graciela Massara, de 76 años, quien aseguró que lleva casi 5 meses de la primera dosis rusa y aún no recibe la segunda. "Llamamos siempre al 148 y nos dicen que ellos no dan turno que debemos esperar. Sabemos que hay vacunas rusas porque vecinos, amigos y parientes ya han recibido la segunda dosis de la Sputnik", aseguró y agregó: "Soy paciente de alto riesgo, tengo Epoc, sufrí pulmonía y perdí un pulmón. Estoy con tratamiento crónico. ¿Cómo puede ser que llamen a otras personas con menos riesgos y cumplen con el plan de los tres meses entre dosis? Ya no sabemos a dónde reclamar o llamar".

El domingo último, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, había señalado que a mitad de esta semana estarían "terminando el análisis de los dos primeros grupos" del estudio de combinación de vacunas y que luego se le podrá decir a los ciudadanos "cuál puede ser una alternativa para la segunda dosis".

Quirós admitió que "lo que mas se ve es gente angustiada por no saber cuándo le toca la segunda dosis" y dijo: "Necesitamos no prometer ni decir nada que no se pueda cumplir".

Ayer, el gobernador Axel Kicillof manifestó que su Gobierno se encuentra a la expectativa de que se apruebe a la brevedad la posibilidad de combinar vacunas de distintos laboratorios, teniendo en cuenta las dificultades en el aprovisionamiento de segundas dosis de Sputnik V.

En ese sentido, señaló que los resultados de seguridad de las combinaciones de dosis son favorables pero resta conocer, previo a la aprobación, si además presentan niveles adecuados de eficacia, en concordancia con lo señalado la semana pasada por el ministerio de Salud bonaerense respecto de que la combinación de las vacunas Sputnik V con Sinopharm y Astra Zeneca no tiene efectos adversos graves.

En esa oportunidad, la cartera sanitaria provincial detalló que el 41,6% de las personas que se aplicaron esas combinaciones no tuvieron ninguna sintomatología relacionada a la vacunación, el 8,4% refirió febrícula y dolor de espalda y el 50% dolor en la zona de aplicación.

De la población estudiada, el 28,1% fueron mujeres y el 71,8%, varones con una media de edad de 49 años procedentes de los partidos bonaerenses de La Plata, Quilmes, Berazategui, Escobar, Florencio Varela, Lanús, San Fernando, San Isidro, San Miguel y Vicente López.