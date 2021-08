En la vuelta al aula se mantuvo la rotación presencial semanal y las quejas por escuelas cerradas

Mochilas, barbijos, gorros de lana y camisetas térmicas fueron ayer protagonistas del nuevo inicio escolar en esta segunda mitad del año que encontró con la modalidad presencial a la totalidad de los municipios bonaerenses, con unos 4.240.000 alumnos que volvieron a las aulas en un total de 16.400 establecimientos con clases presenciales “cuidadas” en contexto de pandemia.

En nuestra ciudad, no obstante, también fueron protagonistas las quejas de los padres y alumnos que siguen sin poder retomar la presencialidad. Como informó este diario en su anterior edición, hay unas cincuenta escuela en las que por distintas falencias edilicias los chicos no pudieron regresar a las aulas y las clases deberán mantenerlas en la virtualidad.

Por caso, en las últimas horas se conoció que en la escuela Primaria N°19 “Gral. José de San Martín”, de diagonal 73, enviaron a los padres un comunicado en el que les informan que “las clases seguirán de manera virtual para los alumnos de 1º a 5º año dado que no se ha modificado la situación en estos 15 días de receso escolar. La escuela no cuenta con medidor de gas desde finales del 2020 por lo tanto no podemos calefaccionar el edificio tal como lo establece el Plan Juridiccional de la pcia Bs. As.”

Las autoridades explicaron que “logramos que acondicionaran tres estufas de los salones que se encuentran en uno de los patios. Esas aulas cuentan con gas ya que se alimentan de otro medidor. Se priorizan las clases presenciales a los alumnos de 6º año ya que están prontos a culminar el nivel primario”.

Y después de aclarar que los pedidos de arreglos se realizaron en tiempo y forma, estiman que “cuando el clima acompañe y tengamos temperaturas por encima de los 10 grados seguramente nos habilitarán para el comienzo de clases presenciales”.

Por su parte, la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, afirmó ayer que el regreso a clases presenciales luego del receso invernal se llevó a cabo “con las medidas de cuidado implementadas desde principios de año” para evitar contagios de coronavirus y en el marco de un “enorme compromiso de la comunidad educativa”.

La ministra expuso que “tal como se expresa en el Plan Jurisdiccional para el regreso seguro a las clases presenciales, el uso correcto del tapabocas, la ventilación adecuada, la limpieza y desinfección y la distancia en las aulas y los espacios comunes de la escuela son los principios ordenadores de la actividad escolar de este tiempo donde todavía necesitamos seguir cuidándonos frente a la Covid-19”.

“Estamos muy conformes con la incorporación de medidores de dióxido de carbono en todas las escuelas estatales ya que nos está permitiendo mantener una ventilación adecuada en las aulas y espacios interiores con una mayor comodidad térmica”, indicó.