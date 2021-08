Por qué se escucharon "bombas y explosiones" anoche en La Plata, que alteraron a los vecinos

Una gran cantidad de mensajes recibió EL DIA en el WhatsApp en la medianoche de ayer preguntando acerca de las "bombas y explosiones" que se escucharon en distintos barrios platenses. Es que cuando el reloj marcó las 0 comenzaron a registrarse sonidos provocados por fuegos artificiales que causaron alarma en distintos barrios de la Ciudad.

"No sé qué pasa. Estoy en barrio Gambier y se escucharon ruidos fuertes", contaba anoche Diego Salazar desde 138 y 49, quien agregó: "Hay un sinfín de sonidos como de fuegos artificiales". Desde Los Hornos otra lectora se preguntaba "¿por qué se escuchan esos fuegos artificiales?.

Nahuel, por su parte, es vecino de 2 y 55 y contó que "se escuchan bombas y fuegos artificiales a esta hora (00:15). ¿Qué está pasando que no dejan dormir?". También Betty escribió y aseguró que "en la zona cerca del bosque se sientes fuegos artificiales y bombas".

Lo cierto es que las denuncias apuntaron a los fuegos de artificio que arrojaron los hinchas de Estudiantes para celebrar el 116º aniversario. En la puerta del estadio UNO se congregó un grupo de personas para recibir esta fecha importante para el Pincha celebrando con pirotecnia, pese a que desde el Club habían pedido en las redes sociales "Pirotecnia cero". El mensaje decía: "Se viene otro aniversario del club y nuevamente, tendremos un festejo atípico y a la distancia. Por favor no utilizar elementos de pirotecnia, que impactan en la salud pública y en el medio ambiente. Disfrutemos todos respetando a otras personas y animales". Evidentemente varios hinchas hicieron oídos sordos y generaron una catarata de denuncias en distintos barrios.

Anahí, otra lectora de este diario que se manifestó indignada, dijo: "Piden pirotecnia cero pero no damos más. La angustia y el estrés no se aguanta más. Tengo 54 perros y creo que me voy a infartar con ellos. No sacan ninguna ordenanza para controlar esto.