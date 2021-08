Los tres policías acusados de “extorsión” quedaron presos e investigan si actuaron solos

Los tres policías acusados de extorsionar a un empresario platense quedaron formalmente detenidos ayer, luego de que el juez respaldó el pedido del fiscal y el encuadre procesal. Así, por decisión del juez de Garantías Agustín Crispo, los policías Marcos Gastón Formigo; Brian Gutiérrez y su primo, Fernando Gutiérrez; quedaron procesados por los delitos de “extorsión y tenencia de arma de uso civil condicional”, por hechos ocurridos desde hace aproximadamente cuatro meses, hasta el 5 de agosto último, confirmaron fuentes judiciales.

Los tres fueron trasladados ayer bien temprano a los tribunales de 7 y 56, donde los indagó el fiscal Martín Almirón -a cargo de la investigación e instrucción de la causa- y por consejo de sus defensores particulares, todos se negaron a declarar.

Se valoró para imputar a los tres policías la denuncia que radicó la víctima el miércoles último ante el fiscal Almirón, en la que manifestó “ser el dueño de una empresa de seguridad privada”, al que “un grupo de policías de la comisaría Segunda de La Plata le solicitó que pague semanalmente una suma de dinero para permitirle desarrollar sus tareas laborales, toda vez que el mismo no ha finalizado a la fecha los respectivos trámites de habilitación”, figura en la causa.

El denunciante detalló que comenzó con su emprendimiento en el año 2015 y aunque le falta “la firma de (el ministro de Seguridad Sergio) Berni para habilitarla, igualmente la sociedad está en funcionamiento” con cinco empleados, que “se desempeñan junto a mí en cinco objetivos que son supermercados ubicados en la Plata y en Gonnet”. Explicó que “hace cuatro meses se aparecen en el objetivo que yo cubro, ubicado en Diagonal 80 y 43, dos personas diciendo ser los jefes de calle de comisaría segunda”; que “debía ir a esa seccional a hablar con ellos”, y que una vez en ese lugar “le pidieron 3.000 pesos por semana por cada objetivo, porque en su defecto le librarían actas por infracciones”, se detalla en la causa judicial a la que tuvo acceso este medio.

La víctima declaró en sede judicial que en principio cerró ese “trato”, reportando que la entrega se hacía de dos modos: “O pasaban por mi objetivo de Diag. 80 o yo pasaba por la Comisaría la Plata 2da. a abonar. Siempre aboné en efectivo salvo en una oportunidad en que le hice una transferencia bancaria desde mi cuenta (...) a la cuenta del Subjefe de Calle de nombre Matías”.

“Entregaba $ 5.000 a cada uno por semana. Pagaba $ 10.000 en total semana tras semana -continúa la denuncia-; negocié esa suma porque no me daban los costos para el monto que me requerían al principio”.

En otro tramo de la exposición menciona que “ medida que pasaban las semanas se iban sumando otros policías de la Comisaría Segunda a pedirme plata, que éstos policías trabajan como oficiales de calle de civil y comenzaron a intervenir en la negociación y pedido del dinero a cambio de que yo pueda trabajar. Que en total fueron 6 policías los que me pidieron dinero”, aunque hasta ahora se pudieron identificar a los tres imputados, tras una celada que se realizó el jueves bajo la instrucción del fiscal Almirón y personal de Asuntos Internos. El empresario entregó 18 mil pesos con billetes marcados. Uno de los acusados tenía, además, un revólver sin permiso legal.