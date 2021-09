Axel Kicillof participó de un acto del Frente de Todos en Olavarría

Durante este miércoles el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de un acto de campaña con los principales candidatos bonaerenses del Frente de Todos en el que hizo una comparación entre las aeronaves oficiales y el auto que utilizó para su campaña a gobernador en el 2019.

En Olavarría, el mandatario bonaerense comenzó su discurso diciendo: “Hace unos días nos habíamos comprometido a venir a Olavarría, pero teníamos muchas actividades. Íbamos a venir en el avión de la provincia de Buenos Aires, al que yo le llamo ‘el Clio con alas´. Es un avión, que no sé si cualquiera se subiría. Acá tengo algunos que me dicen que no. Caen dos gotas y ya no sale, pero no pudimos venir”.

Entre risas, el mandatario siguió: “Anoche y esta mañana veíamos el pronóstico y pensábamos que, de nuevo, vamos a tener que dejar esperando y sin poder cumplir lo dicho a Olavarría, porque de nuevo se puso mal el tiempo. Entonces, agarramos el auto y vinimos por ruta. Azul, Olavarría y vamos a dormir hoy en Olavarría y a compartir”.

Kicillof remarcó que durante el acto se estaba cumpliendo con los protocolos establecidos y lamentó los cambios obligados por la nueva normalidad impuesta por la pandemia. "A los peronistas nos gustan los actos, nos gusta compartir, nos gusta abrazarnos y paro acá porque si no se arma un despelote", dijo el gobernador, entre risas.

"Me permito una pequeña reflexión más personal, tan vertiginosos se ha vuelto esto, que creo que no exagero si digo que como que aquellos que pasaron por una guerra, un terremoto, y después los hijos, los nietos le preguntan cómo fue. Hoy, viviéndolo nos resulta difícil comprender lo extraordinario, por lo malo, lo fuera de normal de esta época", agregó el gobernador.