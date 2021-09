Diego Brancatelli fue optimista con el resultado de las PASO: "Es una derrota esperanzadora"

El periodista Diego Brancatelli analizó con un curioso optimismo el resultado del Frente de Todos en las PASO, en las que la coalición opositora Juntos por el Cambio se impuso a nivel nacional y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, al hablar de una "derrota esperanzadora".

"Va a sonar raro y si lo sacan de contexto, va a ser meme, pero es una derrota esperanzadora", dijo el panelista de Intratables, en América TV, cuando Alejandro Fantino le preguntó "¿Qué pasó?". ante la mirada atónita de sus compañeros.

Brancatelli apuntó a los asesores del presidente Alberto Fernández, que en su opinión le filtraban información y le daban una visión errónea del panorama político: "Tal vez Alberto está rodeado de gente que le dice que las cosas están bien y no entiende o no entendió que las cosas no estaban bien".

En ese momento, Fantino le consultó: "¿La pueden dar vuelta?". Y Brancatelli se mostró convencido de que en las elecciones generales del 14 de noviembre el resultado será distinto. "Totalmente. Sin lugar a dudas", defendió.

Sin embargo, dejó lugar a una crítica y pidió cambios en la política del Gobierno. "Tienen que hacer mucho: tienen que empezar a gobernar, hacer peronismo de verdad. Una cosa es decir, pero hay que hacer: microeconomía, inflación, seguridad y libertad", afirmó.