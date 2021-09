El riguroso plan de alimentación de Ingrid Grudke para convertirse en modelo fisicoculturista

Luego de un año de intensa preparación, Ingrid Grudke (45) llegó hasta Riga, Letonia para representar a la Argentina en el torneo mundial de fisicoculturismo para modelos Fit Model.

Se trató de una experiencia nueva para la modelo que se inició de forma imprevista. Según reveló en tiempo atrás en su cuenta de Instagram, todo comenzó cuando tomó la decisión de comenzar a entrenarse por cuestiones de salud.

Al principio notó un fuerte cambio en su nivel de vida. Además de agilidad pudo experimentar un mejor sueño y una mayor fluidez a la hora de respirar. La vitalidad la invadía y fue en ese marco que decidió ir por más: seguir modificando su alimentación y sus hábitos, aunque esta vez para competir de forma profesional como fisicoculturista.

"¡Hoy viví una experiencia fascinante! Algo que me llenó de alegría y adrenalina. Participé de mi primer mundial de The International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB)... Una vez más, me desafié a algo nuevo", expresó la modelo devenida en culturista en un posteo que subió a su cuenta de Instagram.

Y continuó: "¡No puedo explicar la alegría que tengo!... Desde las 10 de la mañana me estuve preparando atenta a cada detalle que me decían, desde traerme el desayuno a la habitación y maquillarme el cuerpo a practicar las poses".

"Preparar la monokini y el vestido, los zapatos, maquillaje y peinado. Me fiaba en todo. Y una hora antes detrás del escenario para estar lista al momento de que me llamen... Sentir que te nombren en otro idioma me dio mucho orgullo", sumó la modelo misionera que se ubicó entre las finalistas del concurso.

Semanas atrás, la rubia nacida en Oberá habló del drástico cambio que había iniciado (al principio con el ánimo de mejorar su salud y luego para competir) en plena cuarentena por coronavirus para volcarse a una vida más sana y saludable con el objetivo de competir internacionalmente como fisicoculturista.

En detalle, Ingrid comenzó a seguir una estricta rutina de entrenamiento tres veces por semana para perder grasa y ganar masa muscular. Además, su nutricionista le entregó una dieta específica para que siguiera al pie de la letra.

"Me armó un plan de 2200 calorías por día, que es lo que necesito por el tipo de entrenamiento que realizó, y consiste en realizar seis comidas por día basadas en proteínas, verduras, frutas y legumbres. No bebo nada con azúcar, sólo agua, y no consumo ningún suplemento", explicó la modelo en diálogo con Para ti.