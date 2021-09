Intoxicados en la escuela: sospechan por un almuerzo en mal estado

Setenta y nueve alumnos y alumnas que concurren a la primaria y a la secundaria del colegio Manantiales se intoxicaron el martes, según se cree, luego de comer un pastel de papas que les sirvieron en el comedor de la institución y que estaría en mal estado. Las autoridades escolares anticiparon que investigarían las causas y se disculparon por el hecho, pero los padres cuestionaron las comidas que reciben sus hijos y la higiene del lugar.

El cuadro de intoxicación provocó una polémica que rápidamente se trasladó a los grupos de padres, a través de Whatsapp. Pero nadie tuvo dudas de que el malestar de sus hijos se debió a un alimento que compartieron en el colegio y todos apuntaron al pastel de papas que se sirvió el martes.

El representante legal de la institución, Marcelo Venturino, confirmó las 79 intoxicaciones, luego de que el colegio lanzara una encuesta para conocer la cantidad de estudiantes que presentaron malestar estomacal.

El caso salió a la luz por una denuncia que efectuaron padres luego de que sus hijos, tanto de Primaria como de la Secundaria, presentaran dolores estomacales y diarrea. “Mi hija se retorció de dolor”, aseguró la mamá de una nena de segundo grado.

En este contexto, Venturino detalló que según la encuesta hasta alrededor de las 13 horas se reportó la asistencia de 170 alumnos de laPrimaria al comedor, de los cuales 42 presentaron síntomas de intoxicación. En relación a la Secundaria, se reportaron 150 asistentes al comedor, de los cuales 37 presentaron síntomas de malestar.

Asimismo, Venturino señaló que “nos enteramos de la situación a partir de la nota de los padres y llamados, no por ausentismo. No hubo casos graves y eso es bueno. Esta tarde – por ayer- se realizará una reunión con los padres de Primaria para explicarles cómo estamos procediendo y para hablar sobre el comedor. No es un área tercerizada sino que es personal propio, de la escuela”.

Por otro lado, aseguró que “recibiremos a inspectores de Bromatología. Hemos guardado pastel de papas, leche y yogur para entregárselos y podamos saber qué fue lo que ocurrió”.

Hubo padres que insistieron en que sus hijos “se intoxicaron por ingerir un pastel de papas en mal estado” durante el almuerzo que reciben en el establecimiento de 44 y 27.

“Ayer al mediodía –por el martes- les dieron el pastel de papas, los chicos se intoxicaron y enseguida comenzaron los comentarios en Whatsapp. Mi hija se descompuso y estuvo doblada de dolor durante la tarde y la noche. Hoy (ayer) amaneció mejor y pudo ir a la escuela”, denunció la mamá de una nena de primaria.

El almuerzo les fue dado en el comedor de la institución, consignó la mujer. “No es comida en viandas sino que hay personal que se dedica a cocinarle a los chicos”, detalló.

“Los chicos que comieron más tarde comenzaron a sentirse mal. Entre las 17 y las 18 mi nena comenzó con los dolores de estómago y lo mismo le pasó al resto de los que comieron el pastel de papas. Hay nenes de distintos años que manifestaron malestares”, señaló.

Los padres sospechan que la carne picada estaba en mal estado. “Los nenes dijeron que la comida, en realidad la carne picada, estaba agria y que como al no haber otra opción comieron igual. Eso es grave. Una nena que decidió no almorzar por el gusto de la carne no presentó ningún problema”, expresó.

Por lo sucedido, algunos padres se comunicaron con el área municipal de Bromatología, aunque afirmaron que “no nos tomaron la denuncia”. No obstante, desde el organismo se comprometieron a realizar una inspección en el lugar. La visita de los inspectores se realizará hoy.

Los padres enviaron una nota al representante legal de la institución, en el que se expresaron “muchísima preocupación en referencia al funcionamiento general del comedor escolar a su cargo”.

Agregaron que “si bien entendemos que la vuelta a la presencialidad completa ha traído en algunos casos ciertos inconvenientes de índole organizativo, habiendo observado el funcionamiento del mismo en esta nueva etapa hasta el momento, nos vemos obligados a expresarnos en conjunto y entre varios cursos porque lo que nos referencian los alumnos diariamente es insostenible”.

En diálogo con este medio, los denunciantes señalaron que “los chicos nos vienen marcando que la limpieza no era adecuada”.

En una nota al colegio, los padres se quejaron por el funcionamiento general del comedor