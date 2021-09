La respuesta cuando le avisaron que tenía que cocinarle a Messi

Horacio Molinari estuvo más de una década como cocinero principal del plantel profesional de Estudiantes. Llegó en 2008 y el año pasado se jubiló. Durante ese tiempo vivió una infinita cantidad de momentos y por eso guardó en su mochila decenas de anécdotas, entre ellas una con Lionel Messi como protagonista.

Molinari es cocinero pero, por sobre todas las cosas, es fanático de Estudiantes. Por eso llegar a trabajar en el club para él fue como tocar el cielo con las manos. Al día de hoy recuerda lo que significó el viaje a Belo Horizonte en 2009 y la larga estadía en Dubai, en oportunidad del Mundial de Clubes.

También confiesa la bronca que le dio el gol de Lionel Messi a falta de dos minutos, cuando Barcelona le empató el partido al Pincha en la recordada final del mundial. “No lo podía creer”, recuerda hoy.

Por eso no le gustó para nada cuando Juan Sebastián Verón le dijo que tenía que cocinarle algo “especial” a Messi, que iba a venir de visita a La Plata.

“Al principio me dijo que venía un amigo suyo, pero como sabía que no lo quería no me dijo su nombre. Cuando me confesó era él no quería saber nada, le dije ‘cocinale vos, si nos hizo ese gol en Dubai’”, relató en la entrevista con este medio pero esbozando una sonrisa. Y recordó que lo interrogó: “¿Cómo podés invitar a comer al enemigo?”.

El encuentro se realizó una noche de 2011, unos meses antes de la disputa de la Copa América que se llevó a cabo en Argentina y que tuvo a La Plata como una de sus sedes. Fue en la casa de la Brujita en un barrio cerrado de City Bell.

Contó que pese a no tener nada de ganas fue igual. Pero le advirtió a Verón que no se lo presentara ni lo llevara para la zona de la parrilla. “Quería cocinar e irme a casa de nuevo. Le hice un chivito a la parrilla”.

Lionel Messi modelo 2011, antes de la Copa América

“Messi vino con Daddy, el masajista de la Selección. Y fue él quien se acercó hasta la parrilla para dejarme una bolsa con un montón de camisetas y pantalones. Pero les dije que no las quería porque no me entraban”, siguió con su anécdota.

El padre, que estaba en la mesa junto al hermano mayor de Leo, no lo podía creer. Los demás se reían, entre ellos el protagonista de la historia, a quien luego le pidieron una foto con Peque que casi no se realiza porque el cocinero no quiso abrazarlo. “Messi me decía que ya estaba, que había sido un gol y nada más y que respetaba mucho a Estudiantes”.

“Le hice un chivito a la parrilla. Yo no me voy a olvidar más de él, pero Messi tampoco de mí, ja”

Peque Molinari,

Excocinero

La Pulga no fue el único jugador con el que tuvo un encuentro forzoso. El Pelado Silva también, por un mensaje de Juan Manuel Salgueiro. “Estábamos en Colombia de pretemporada y coincidimos con Boca. Se me acercó y me preguntó por qué no lo quería. “Le dije que no me gustaba la manera de gritar los goles y me respondió que después del 7-0 que se había bancado no tenía derecho a decirle nada”, recordó con otra sonrisa.

En la charla no dudó en reconocer el trabajo de Alejandro Sabella. “Fue él quien, junto al Profe Blanco y al Dr. Montenegro, quienes armaron el menú de cada jugador, porque en aquella época no teníamos nutricionista”.

Pachorra lo llevó a varios partidos de Libertadores, entre ellos a la final en Belo Horizonte. “Me pidió que esté atento a todo y controle a los cocineros del hotel por temor a que nos hagan algo en venganza por el Bidón de Branco”, dijo y recordó que se trajo varias camisetas del Mineiro de regalo porque muchos que trabajaban allí eran del Galo.

“En Dubai fue distinto, porque ya a esa altura los grandes hoteles ya tenían sus chefs y grandes equipos en sus cocinas. Pero Alejandro quiso que vaya y me encargué de preparar las cuatro cenas para toda la delegación. Y una cena para muchas personas el día de la final, porque fueron como 10 personas por cada jugador”, continuó con el recuerdo de lo sucedido en Emiratos Árabes.

Fue entonces cuando contó “la trampita” que hacía para dejarle las latas de gaseosa a Mauro Boselli. “A él le gustaba tomar Coca Cola pero no estaba permitido. Entonces yo le escondía un par de latas detrás de las botellitas de agua para que el Profe no las viera”, contó entre risas.

Y en materia de confesiones porque según él “ya prescribieron”, reveló que a algunos jugadores les gustaba tomarse una cervecita después de los partidos. Entonces él las escondía dentro de un balde con hielo y pasaba por las habitaciones para repartirlas. “Una noche un ayudante del técnico de entonces me vio y me empezó a seguir. Me di cuenta y me senté en un sillón y me abrí una. Me pidió disculpas por sospechar”.

“Más allá de eso todos los planteles en los que estuve fueron muy profesionales. Se cuidaban terriblemente y por eso ganaron todo lo que ganaron. Los extraño, mi paso por Estudiantes fue un capítulo imborrable de mi vida”, cerró.