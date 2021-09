Un pitbull suelto causó susto y preocupación en la puerta de una escuela platense

La presencia de un perro de la raza Pitbull, considerada por la Provincia como "peligrosa", en la puerta de la escuela de diagonal 74 y 41 causó susto y preocupación entre los padres que iban a retirar a los chicos a ese centro educativo.

Según la denuncia que llegó a EL DIA, el can de color marrón se encontraba sin su dueño ni collar, y tampoco tenía correa. Además contaron que "estaba dando vueltas por la zona" y advirtieron que "si se llega a renegar te destroza a un pibe, puede ser una tragedia".

Asimismo sostuvieron que "se ve que estaba cuidado, de todas formas es una inconsciencia por parte de los dueños, que no sabemos quiénes son". Otro vecino que dio cuenta de la situación resaltó que "no tenemos que esperar a que pase una desgracia con un chico para denunciar este tipo de irregularidades. Por acá pasan muchos alumnos y no sabemos qué puede suceder con un perro de estas características y que además no tiene buenos antecedentes".