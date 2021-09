Susto y denuncia en la Torre I: se desplomó un techo sobre una mujer y asegura trabajar en "condiciones insalubres"

Un lamentable episodio ocurrió en las últimas horas en el baño de mujeres, del 6º piso en la Torre Administrativa I de La Plata, donde cayó un pedazo de techo sobre la humanidad de una empleada que se disponía a lavar las manos. Por fortuna, pese al impacto del cielo raso, Silvia Elizabeth Pereyra resultó sin heridas de consideración, pero si quedó angustiada por el momento vivido.

En contacto con EL DIA, la damnificada detalló lo sucedido: "Soy empleada de la Torre hace 15 años. Hace mucho tiempo venimos reclamando mejoras no solo edilicias, sino también otras tantas que son necesarias para poder desarrollar a cabo la actividad. El último viernes me disponía a lavara las manos y de repente se me cayó encima un pedazo de cielo raso en la cabeza", expresó.

Asimismo, también detalló: "De milagro no me pasó nada, pero fue de un momento a otro que se desprendió del techo que está húmedo. Se veía que en breve podía pasar, está todo descascarado, por arriba pasan cloacas, tuberías y hasta ventilación", contó indignada.

Cabe marcar que Silvia fue atendida, y en ese momento se encontraba sola en el baño.

Por último también denunció públicamente que el edificio no se encuentra en condiciones para poder desarrollar las tareas diarias. "Entiendo que la pandemia hizo que se descuiden muchas cosas, pero además del techo, en los baños sale el agua marrón y sólo andan tres de seis canillas. En varios pisos no están en buenas condiciones".

Y remarcó: "No hay calefacción, no andan los aires acondicionados, los tubos fluorescentes en la mayoría están quemados, y para colmo, el internet es pésimo".