“La 1-5/18”: vuelve la ficción nacional con un triángulo amoroso y marginal

“Abrazar a alguien era raro, ¡ni te digo besar!”: Agustina Cherri describió así cómo es rodar “La 1-5/18”, la tira que comienza esta noche, por la pantalla de El Trece, y que devolverá la ficción nacional a la pantalla local luego de que la pandemia suspendiera los rodajes de “Separadas”, única serie loca que sobrevivía en el aire lleno de enlatados y programas de entretenimientos.

La de la nueva ficción de El Trece es así una triple apuesta: por la ficción local, que hace rato se borró del aire para ser reemplazada por formatos más baratos; por rodar en pandemia, todo un desafío; y por la gran apuesta en términos de producción, con un elenco de estrellas argentinas y un set construido en los estudios de Pol-ka para emular al Barrio 31 de Retiro, donde se rodaron algunas escenas.

La tira de Pol-ka, que irá de 22 a 23, de lunes a jueves (desplazando a “ShowMatch” a las 23), está protagonizada por Gonzalo Heredia, Agustina Cherri y Esteban Lamothe, que conformarán un triángulo amoroso en el medio de un barrio popular lleno de carencias y desafíos: hay solidaridad, pero también delincuencia, y también religión, uno de los temas que parece haberse convertido en tendencia en la pantalla local.

LA TRAMA

En la historia, Cherri interpreta a Lola, maestra luchadora y una de las mujeres más carismáticas, impulsivas y justicieras de la comunidad del barrio, recientemente renombrado “La Peñaloza”, donde maneja un comedor comunitario junto a Rita (González) para distribuir donaciones y ayudar a los más necesitados del lugar.

Allí conviven con un escenario repleto de carencias y un abanico de personajes de diversos orígenes y con distintas problemáticas materiales y de clase, entre ellas la de un conflicto entre dos bandas narco que se disputan el local de Don Luis (Patricio Contreras), un vecino que padece de una grave enfermedad y quien de un momento al otro recibe la visita inesperada y un poco sospechosa de su hijo, Bruno (Heredia), el heredero del negocio que se encuentra en plena huida de su peligroso pasado.

Sin embargo, tras la llegada de Bruno también se suma la de Lorenzo (Lamothe), un cura villero conocido por su importante trabajo social en cada lugar por el que pasó, y que en “La Peñaloza” no sólo deberá enfrentarse con el líder de una de las agrupaciones narco para defender a su mentor y amigo, el padre Antonio (Héctor Calori), sino que encontrará el romance en Lola y una fuerte amistad en Bruno, con quienes terminará conformando un inevitable triángulo amoroso.

El elenco de la serie, con dirección de Alejandro Ibáñez y Jorge Nisco y con Lily Ann Martin, Jessica Valls y Marcelo Nacci en el rol de guionistas, está integrado también por Roly Serrano, Lali González -reconocida por su interpretación en la exitosa cinta paraguaya “7 cajas” (2013)-, Luciano Cáceres, Romina Gaetani, Felipe Colombo, Bárbara Lombardo, Yayo Guridi, Maxi Ghione, Nico García, Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, Ángela Leiva, Rodrigo Pedreira, Gregorio Barrios, Julieta Bartolomé, Lucas D’Amario, Baltazar Murillo, Ornella D’Elía, Eliam Pico, Shirley Briceño y Julieta Ruiz, entre otros, y la aparición especial de Leonor Manso y Leticia Brédice.

“La 1-5/18” llega a la pantalla chica luego de que comenzara sus rodajes en mayo de este año en la Ciudad de Buenos Aires -algunos en locaciones reales del Barrio 31 de Retiro, donde unos cien habitantes hicieron las veces de extras para las filmaciones, y otros en gigantescas réplicas construidas dentro de los Estudios Baires, de la localidad bonaerense de Don Torcuato- bajo estrictos protocolos sanitarios en el marco de la pandemia de coronavirus.

Una verdadera superproducción que redobla la apuesta en tiempos de crisis pandémica (y también de crisis en Polka, que desde 2020 es perseguido por el fantasma de la quiebra), se trata desde Polka, de una de las escenografías más grandes que se construyeron para una ficción de esa productora: ocupa 1200 metros cuadrados y se trabajó con réplicas exactas de las casillas del Barrio 31, armadas a lo largo de la calle interna de los estudios.

El cóctel de desafíos generó que, si bien tenía pensado estrenar primero en mayo y luego en julio pasado, la producción sufriera algunas demoras y su lanzamiento se vio postergado para mediados de septiembre.

EL REGRESO

El estreno de “La 1-5/18” en la pantalla de El Trece es un hito para la televisión argentina que a causa de una larga crisis de rating había reducido el espacio para las costosas ficciones nacionales en su grilla, y que ante la pandemia vio cómo todas las producciones se paralizaban. Polka, en plena crisis interna, vio cómo, de hecho, su nueva apuesta, “Separadas”, se terminaba a causa del COVID, y desde entonces, en la grilla televisiva local solo hay ficciones importadas. La poca producción que se hizo a nivel local se realizó para plataformas de streaming.

En ese sentido, la apuesta de Polka es doble: ante su propia crisis y la externa, retoman la producción con una enorme apuesta para la cual no solo hizo falta una gran inversión, sino también importantes protocolos en cada día de rodaje.

El regreso de la ficción es en ese sentido una buena noticia para la industria, y muchos esperan que sea el puntapié inicial para que se reactive el sector. Sin embargo, otros señalan que esta idea es demasiado optimista, que la tendencia en baja de la ficción local y el traslado del público a las plataformas digitales es previo al COVID, que el calentamiento de la pantalla de aire en pandemia fue al calor del confinamiento y gracias a los realities (un producto que las plataformas no ofrecen, al menos no en su versión local, como “MasterChef Celebrity”)... y que a “La 1-5/18” no le irá bien, además, por sus propias falencias.

La productora es criticada en la tuitósfera por sus propuestas realizadas desde una perspectiva “porteñocéntrica” y de clase media-alta, sin diversidad de cuerpos y formas de hablar, y con problemáticas alejadas del espectador argentino promedio. Con esta ficción, Polka parece intentar revertir esa tendencia, proponiendo una serie que “pone el foco en las desigualdades sociales”, pero este giro es visto con sospecha por quienes han consumido las series de la productora, más teniendo los protagonistas de la tira y el timing: estamos en medio de otro “boom” de la “ficción marginal” gracias a fenómenos como “El marginal”, “Un gallo para Esculapio” y “Okupas”, regresada al centro de la escena 20 años después a través de la pantalla de Netflix. Y la producción de esta tira parece querer subirse a caballo de esa tendencia.