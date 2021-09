Histórico: la platense Victoria Alonso se convirtió en presidenta de producción de Marvel Studios

La nacida en La Plata, Victoria Alonso, se convirtió en la presidenta de Producción física y postproducción, efectos visuales y producción de animación de Marvel Studios. Hasta el momento ocupaba el cargo de vicepresidenta de producción en la compañía perteneciente a Disney.

“Nunca me hubiera imaginado que tendría esta aventura por delante y hasta donde me concierne, esto recién empieza”, dijo Alonso, considerada una de las mujeres más importantes de la industria cinematográfica estadounidense.

La argentina trabajará en todas las producciones de Marvel en conjunto con el co-presidente de la compañía, Louis D’Esposito.

UNA TRIPERA EN MARVEL

La platense además de la pasión por el trabajo que realiza, además comparte un amor grande por la camiseta de Gimnasia. En el año 2019 fue declarada por la institución "Socia Honoraria".

UN REPASO POR SU HISTORIA

Victoria Alonso nació en La Plata, pero se mudó sola a Estados Unidos cuando tenía 19 años.

Sus trabajos en la industria cinematográfica comenzaron como asistente de producción y más tarde en el potente dominio digital VFX. Se desempeñó como productora de efectos visuales en varias películas, entre las que se pueden mencionar “Kingdom of Heaven”, de Ridley Scott; “Big Fish”, de Tim Burton; “Shrek”, de Andrew Adamson y “Iron Man” de Marvel.

La creativa platense obtuvo el Premio de la Sociedad de Efectos Visuales (VES) por sus “excelentes efectos visuales de apoyo” en “Kingdom of Heaven”, con dos nominaciones compartidas adicionales (mejores efectos visuales únicos, excelentes efectos visuales / películas de efectos) para “Iron Man”.

Se unió a Marvel como vicepresidenta ejecutiva de efectos visuales y postproducción de la compañía y se duplicó como coproductora en Iron Man, un papel que repitió en “Iron Man 2”, “Thor” y “Captain America: The First Avenger”.

En 2011, se convirtió en productora ejecutiva con la exitosa “The Avengers” y desde ese momento produjo casi todos los títulos más taquilleros de la compañía.

Trabajo en “Iron Man 3”, “Captain America: The Winter Soldier” y “Captain America: Civil War”, “Thor: The Dark World”, “Avengers: Age of Ultron”, “Ant -Man” , “Guardianes de la Galaxia”, “Doctor Strange”, “Guardianes de la Galaxia vol. 2”, “Spider-Man: Homecoming”, “Thor: Ragnarok”, “Black Panther”, “Avengers: Infinity War”, “Ant-Man and the Wasp” y la más reciente: “Captain Marvel”.