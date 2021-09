El Ruso Zielinski trabaja para reemplazar a su baja menos esperada

La excursión de Estudiantes por Paraná dejó una marca negativa que se convertirá en una prueba para lo que viene: pasado mañana ante Platense no estará Fernando Zuqui por llegar a la quinta amarilla, y será todo un desafío para el equipo poder suplir su ausencia y que no se note en el rendimiento.

En reiteradas ocasiones Ricardo Zielinski se encargó de aclarar que cuando realiza cambios lo hace para buscar la mejora del equipo, más allá del resultado obtenido en el partido anterior. Y ahora lo tiene que hacer de manera obligada. Por eso empezará a probar en el ensayo que se llevará a cabo hoy en UNO, distintas variantes para ocupar el lugar del volante; uno de los puntos más altos del equipo, y el más regular del torneo.

Desde su regreso del fútbol turco, Zuqui se propuso como objetivo ganarse un lugar; y tras una charla con el técnico, fue siendo pieza clave en la pretemporada. El Ruso le otorgó un lugar en el mediocampo y desde ahí fue creciendo, no solo en lo individual, sino también en lo colectivo.

En su juego, el mendocino aporta dinámica a tal punto que en varios partidos mostró esa virtud siendo el volante que más se adelanta para iniciar la presión hacia el rival. Y el otro elemento notorio es la pelota quieta: su ejecución hasta ahora le aportó varias satisfacciones al equipo para que sea uno de los animadores del campeonato.

Las opciones que hay atrás

Desde su arribo Zielinski insistió en remarcar que en su plantel quiere y tiene varios jugadores titulares, y ahora deberá meter mano a uno de ellos. En esa lista todavía no aparece Juan Sánchez Miño que continúa con la recuperación tras la operación de rodilla.

Si el entrenador decide no tocar la estructura, todos los cañones apuntan a David Ayala para que sea titular ante el Calamar. El juvenil perdió terreno en lo que va del ciclo, pero ya demostró en sobradas oportunidades que puede ser parte de este equipo. Hasta el momento no fue titular en lo que va del torneo. Su ingreso significaría no tener que tocar más nada desde lo táctico.

Las demás opciones que maneja el Cuerpo Técnico llevarían a una modificación, más allá del nombre por nombre. Si piensan en la titularidad para Franco Zapiola (el juvenil viene ingresando cada vez mejor), implicaría que Matías Pellegrini se cierre para jugar de interno. El de Magdalena lo hizo de buena forma cuando le tocó, pero por características quedaría solo Corcho Rodríguez para la contención. Lo mismo sucede en caso de que ingrese un delantero (Jaime Ayovi o Leandro Díaz) y retrasar unos metros a Gustavo Del Prete.

Tampoco haya que descartar otro que el lateral izquierdo vuelva a ser propiedad de Nicolás Pasquini en lugar del Vasco Matías Aguirregaray.

Lo concreto es que Zielinski tiene variantes y quedó demostrado que en líneas generales cuando cambia, el funcionamiento no se resiente. Ahora el objetivo es reemplazar a una pieza fundamental como Zuqui y de aquí y hasta el viernes tiene tiempo para probar y sacar conclusiones.